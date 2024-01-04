Глава Бурятии с супругой прогулялись по новогоднему городку

Накануне глава республики Алексей Цыденов выложил в соцсетях совместное фото с супругой Ириной. Чета Цыденовых прогулялась по ледовому городку на площади Советов. Руководитель региона снял на камеру главную городскую ёлку и ещё раз поздравил жителей Бурятии с Новым годом.
- Вот наша красивая ёлочка! Всех с Новым годом! Всего самого хорошего всем, – отметил Алексей Цыденов.
- Вот наша красивая ёлочка! Всех с Новым годом! Всего самого хорошего всем, – отметил Алексей Цыденов.
Ледовый городок в центре Улан-Удэ открылся 29 декабря. А за несколько дней до этого там впервые зажгли новогоднее дерево. На него повесили 1000 красных и золотых шаров и гирлянды – правда, немного другие, чем прошлой зимой. На площади есть большая деревянная горка, катушка поменьше, несколько десятков фигур изо льда и павильоны, где продают напитки, еду и сувениры.