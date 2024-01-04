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Часть жителей Бурятии в январе получат пенсии досрочно

Часть жителей Бурятии в январе получат пенсии досрочно
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Их перечислят на день-два раньше

Новогодние каникулы в этот раз продлятся 10 дней – по понедельник, 8 января включительно. Во вторник, 9-го, все выйдут на работу. Из-за длинных праздников пенсии некоторым жителям Бурятии пришли раньше обычного. Те, кому деньги через банки перечисляют 6-го числа каждого месяца, получили их уже в четверг, 28 декабря.

По почте пенсии начали доставлять с 3-го января. Выплаты за 7-ое, когда почтовые отделения будут закрыты, произведут 5-го и 6-го.

Досрочно получат их и те, кому средства обычно переводят 14-го и 21-го числа. Поскольку они приходятся на выходные, деньги упадут на банковские счета 12-го и 19-го соответственно.

С нового года неработающим пенсионерам в Бурятии увеличили пенсии. Их автоматически проиндексировали на 7,5%. Кроме того, больше с января станут фиксированная часть и стоимость индивидуальный пенсионного коэффициента, из которых складывается страховая пенсия по старости.
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