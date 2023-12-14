Жителям Бурятии с января повысят пенсии

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Их проиндексируют на 7,5%



С нового года неработающим пенсионерам в Бурятии увеличат пенсии. В январе их поднимут на 7,5%, сообщает «Бурятия-инфо.24/7» со ссылкой на отделение социального фонда России по РБ.



Индексация будет автоматической, потому обращаться жителям республики никуда не нужно. Кроме того, больше станут фиксированная часть и стоимость индивидуальный пенсионного коэффициента, из которых складывается страховая пенсия по старости, подчеркнули в ведомстве.

