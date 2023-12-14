Их проиндексируют на 7,5%
С нового года неработающим пенсионерам в Бурятии увеличат пенсии. В январе их поднимут на 7,5%, сообщает «Бурятия-инфо.24/7» со ссылкой на отделение социального фонда России по РБ.
Индексация будет автоматической, потому обращаться жителям республики никуда не нужно. Кроме того, больше станут фиксированная часть и стоимость индивидуальный пенсионного коэффициента, из которых складывается страховая пенсия по старости, подчеркнули в ведомстве.
Жителям Бурятии с января повысят пенсии
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