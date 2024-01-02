02 января

01 января

Популярное

В Улан-Удэ поздравили 98-летнего фронтовика

В Улан-Удэ поздравили 98-летнего фронтовика
Общество,  Фото:УУГСД
Ветерану были вручены памятные подарки

В Улан-Удэ ветераны принимали поздравления с Новым годом. Так, в преддверии праздника в столице Бурятии поздравили фронтовика Бато Фёдорова.

Бато Бастуевичу 98 лет. В 1943 году он был призван Хилокским военкоматом в ряды Советской армии. В годы Великой Отечественной войны воевал на восточном фронте против японцев. Награждён различными орденами и медалями.

Ветерану вручили памятные подарки и были сказаны добрые пожелания. Об этом сообщает городской совет депутатов.

Улан-Удэ Новый год ветеран войны долгожитель

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В библиотеках Улан-Удэ пройдут встречи с космонавтом
В библиотеках Улан-Удэ пройдут встречи с космонавтом
Общество, 02.01.2024
Герой России расскажет о жизни и работе
В Забайкалье первыми в 2024 году появились мальчик и девочка
В Забайкалье первыми в 2024 году появились мальчик и девочка
Общество, 02.01.2024
Мамам новорождённых подарили сертификаты и букеты цветов
В новогоднюю ночь в Иркутской области родились 13 детей
В новогоднюю ночь в Иркутской области родились 13 детей
Общество, 02.01.2024
Новый год для молодых мам прошёл спокойно
В Улан-Удэ поздравили 98-летнего фронтовика
В Улан-Удэ поздравили 98-летнего фронтовика
Общество, 02.01.2024
Ветерану были вручены памятные подарки
В Бурятии будет облачно
В Бурятии будет облачно
Общество, 02.01.2024
На севере ожидается небольшой снег
В Забайкалье дзерены зашли на территорию заказника
В Забайкалье дзерены зашли на территорию заказника
Общество, 01.01.2024
По словам специалистов ООПТ, это редкое явление
В Бурятии подвели спортивные итоги 2023 года
В Бурятии подвели спортивные итоги 2023 года
Общество, 01.01.2024
Спортсмены республики выиграли 170 медалей всероссийских и международных турниров
В Бурятии проходит акция «Тепло материнских рук»
В Бурятии проходит акция «Тепло материнских рук»
Общество, 01.01.2024
Собранные вещи передадут в детские дома, а также в зону военных действий
Бурятский ансамбль спел «Тоонто нютаг» для города в ЛНР
Бурятский ансамбль спел «Тоонто нютаг» для города в ЛНР
Общество, 01.01.2024
В Усть-Ордынском округе подготовили подарки жителям Кировска
Военный ансамбль «Селенга» выступил для жителей Запорожской области
Военный ансамбль «Селенга» выступил для жителей Запорожской области
Общество, 01.01.2024
Для гостей мероприятия подготовили новогоднюю программу

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^