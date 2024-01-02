В Улан-Удэ поздравили 98-летнего фронтовика

Ветерану были вручены памятные подарки



В Улан-Удэ ветераны принимали поздравления с Новым годом. Так, в преддверии праздника в столице Бурятии поздравили фронтовика Бато Фёдорова.



Бато Бастуевичу 98 лет. В 1943 году он был призван Хилокским военкоматом в ряды Советской армии. В годы Великой Отечественной войны воевал на восточном фронте против японцев. Награждён различными орденами и медалями.



Ветерану вручили памятные подарки и были сказаны добрые пожелания. Об этом сообщает городской совет депутатов.



