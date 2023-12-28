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В Бурятии запечатлели редчайшее лунное гало

В Бурятии запечатлели редчайшее лунное гало
Общество,  Фото:«Ока-инфо 24/7»
Оно появилось в небе над отдалённым районом

На днях жители окинского села Саяны стали свидетелями редкого небесного явления – лунного гало. Фото с ним опубликовали в группе «Ока-инфо 24/7».

На кадрах виден яркий диск луны в ночном небе, вокруг которого образовалось нечто вроде сияющего «нимба». Лунное гало, как и солнечное – оптическая иллюзия, которую вызывает преломление света от ледяных кристаллов в верхних слоях атмосферы. Наблюдать его можно от нескольких минут до многих часов, но в целом это явление считается скоротечным.

В декабре в небе над Окинским районом появилось солнечное гало. Его засняли на камеру в том же селе Саяны. Редкое природное явление запечатлели ранее и в кабанском селе Инкино. Три главных составляющих гало (от французского halo и греческого halos) зимой – яркое солнце, крепкий мороз и высокая влажность.


гало луна

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