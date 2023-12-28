В Бурятии запечатлели редчайшее лунное гало



На днях жители окинского села Саяны стали свидетелями редкого небесного явления – лунного гало. Фото с ним опубликовали в группе «Ока-инфо 24/7».





На кадрах виден яркий диск луны в ночном небе, вокруг которого образовалось нечто вроде сияющего «нимба». Лунное гало, как и солнечное – оптическая иллюзия, которую вызывает преломление света от ледяных кристаллов в верхних слоях атмосферы. Наблюдать его можно от нескольких минут до многих часов, но в целом это явление считается скоротечным.









В декабре в небе над Окинским районом появилось солнечное гало. Его засняли на камеру в том же селе Саяны. Редкое природное явление запечатлели ранее и в кабанском селе Инкино. Три главных составляющих гало (от французского halo и греческого halos) зимой – яркое солнце, крепкий мороз и высокая влажность.



