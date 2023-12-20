В Улан-Удэ без света остались более 2,5 тысяч человек

Виновниками стали нерадивые рабочие
В Улан-Удэ произошло аварийное отключение электричества. Под отключение попали 2514 человек.
По предварительной информации, порыв на линии произошёл по вине рабочих строительной компании, занимавшейся земляными работами.
- Сегодня в 11:15 произошёл очередной порыв по вине сторонней организации. Под отключение попали 2514 человек. Обесточены: улица Моховая, посёлок Кирзавод, улицы Тропинина, Шаляпина, - сообщили в ПАО Россети Сибирь – Бурятэнерго.
Сейчас ведутся восстановительные работы. Когда они завершатся, пока неизвестно.
Энергетики отметили, что накануне в Улан-Удэ также было зафиксировано два порыва кабеля при проведении строительных работ.
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Общество, Фото:
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