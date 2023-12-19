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Бурятский беспилотник привёз лекарства из Улан-Удэ в труднодоступное село

Бурятский беспилотник привёз лекарства из Улан-Удэ в труднодоступное село
Общество,  Фото:пресс-служба правительства РБ
Первый эксперимент признан удачным

Бурятский беспилотник привёз лекарства из Улан-Удэ в труднодоступное село Хасурта Хоринского района и улетел обратно.

Эксперимент с погрешностями, но удался – лекарственные препараты доставлены до точки назначения, сообщили в пресс-службе правительства республики.

Беспилотный аппарат самолётного типа «Буря-10» пролетел в общей сложности более 200 километров.



– Сегодня очень важное событие, – сказала зампред правительства Бурятии – министр здравоохранения Евгения Лудупова. – Нам необходимо в наши отдалённые территории, такие как село Хасурта, направлять лекарственные препараты, используя беспилотные летательные аппараты. В данном случае возможно отправить груз до четырёх килограммов. При доставке также важно соблюдение температурного режима, то есть контейнер должен иметь эту способность. Также мы намерены доставлять необходимые анализы для быстрой постановки диагноза. Надеемся, это будет новая возможность использования беспилотников. Мы в течение месяца готовились к этому эксперименту. Намерены отрабатывать навыки в рамках деятельности службы медицины катастроф. Важно мониторирование происшествий при чрезвычайных ситуациях, доставка необходимого имущества в труднодоступные места в этих случаях.

Впервые беспилотный летательный аппарат самолётного типа «Буря-10» презентовали на выставке Восточного экономического форума. Производитель беспилотника – бурятская компания «Аэроком».

– Опыт положительный или отрицательный – он в любом случае будет полезным, – прокомментировал директор компании-производителя Виктор Яньков. – В случае удачного эксперимента, а будет несколько запусков, беспилотники можно будет использовать в различных целях, в том числе в доставке различных мелкогабаритных грузов.



«Буря-10» представляет собой гибридный БПЛА самолётного типа, взлёт и посадка которого осуществляется вертикально с использованием четырёх электромоторов. Максимальная скорость аппарата – 130 километров в час, грузоподъёмность – до шести килограммов. Функциональные возможности аппарата: автосопровождение объекта, теле- и тепловидение, определение координат, обнаружение целей от 1500 до 4500 метров.
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