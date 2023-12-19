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В Бурятии прокуратура понудила работодателя провести оценку условий труда

В Бурятии прокуратура понудила работодателя провести оценку условий труда
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Виновника оштрафовали на пять тысяч рублей

Прокуратура Окинского района Бурятии выявила нарушение законодательства в сфере охраны труда в образовательной организации.

- Установлено, что вопреки требованиям статьи 212 Трудового кодекса РФ работодатель не организовал проведение специальной оценки условий труда (СОУТ), тогда как на пяти рабочих местах в учреждении имеются вредные производственные факторы. Выполнение данных мероприятий является обязательным для оценки уровня их воздействия на работника, - сообщила пресс-служба прокуратуры Бурятии.

Руководитель учреждения получил прокурорское представление. После этого был заключен договор на проведение СОУТ со специализированной организацией.

Виновника привлекли к административной ответственности по ч. 2 ст. 5.27.1 КоАП РФ «Непроведение специальной оценки условий труда на рабочих местах», ему назначен штраф в пять тысяч рублей. 
прокуратура трудовое законодательство

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