В Бурятии прокуратура понудила работодателя провести оценку условий труда

Виновника оштрафовали на пять тысяч рублей



Прокуратура Окинского района Бурятии выявила нарушение законодательства в сфере охраны труда в образовательной организации.



- Установлено, что вопреки требованиям статьи 212 Трудового кодекса РФ работодатель не организовал проведение специальной оценки условий труда (СОУТ), тогда как на пяти рабочих местах в учреждении имеются вредные производственные факторы. Выполнение данных мероприятий является обязательным для оценки уровня их воздействия на работника, - сообщила пресс-служба прокуратуры Бурятии.



Руководитель учреждения получил прокурорское представление. После этого был заключен договор на проведение СОУТ со специализированной организацией.



Виновника привлекли к административной ответственности по ч. 2 ст. 5.27.1 КоАП РФ «Непроведение специальной оценки условий труда на рабочих местах», ему назначен штраф в пять тысяч рублей.

