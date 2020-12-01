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В Бурятии запечатлели три солнца

В Бурятии запечатлели три солнца
Общество, 
Редкое природное явление удалось снять на видео в Бурятии

В Селенгинском районе Бурятии запечатлели редкое природное явление – гало. Его сняли на видео люди, спустившиеся со скалы Англичанка. Они увидели радужное свечение вокруг солнца, напоминающее круглую радугу. Кроме того, из-за преломления лучей появились ложные «солнца», так что казалось, будто светил сразу три.

«Мы на другой планете, или конец света?» - подписал видео опубликовавший его кинодеятель Артём Бурлов.


Гало возникает в солнечную и морозную погоду, обязательным условием является высокая влажность. Явление характерно для начала зимы. Согласно народным приметам, появление такой радуги на небе зимой предвещает морозы и снег.


природа
 
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