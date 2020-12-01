В Бурятии запечатлели три солнца

«Мы на другой планете, или конец света?» - подписал видео опубликовавший его кинодеятель Артём Бурлов.







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В Селенгинском районе Бурятии запечатлели редкое природное явление – гало. Его сняли на видео люди, спустившиеся со скалы Англичанка. Они увидели радужное свечение вокруг солнца, напоминающее круглую радугу. Кроме того, из-за преломления лучей появились ложные «солнца», так что казалось, будто светил сразу три.Гало возникает в солнечную и морозную погоду, обязательным условием является высокая влажность. Явление характерно для начала зимы. Согласно народным приметам, появление такой радуги на небе зимой предвещает морозы и снег.