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В новогодние каникулы в Улан-Удэ пройдёт турнир международного уровня

В новогодние каникулы в Улан-Удэ пройдёт турнир международного уровня
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
«Кубок города Улан-Удэ» разыграют в 18-й раз

XVIII открытый традиционный турнир по мини-футболу «Кубок города Улан-Удэ» пройдёт в новогодние праздники – с 4-го по 8 января. В турнире примут участие сильнейшие команды из регионов России - Иркутска, Ангарска, Братска, Новосибирска, Кемерова и Читы. Помимо этого, приедут команды из Маньчжурии, Улан-Батора. Призовой фонд составит 1 млн рублей.

Турнир по мини-футболу в Улан-Удэ привлекал звёзд самой разной величины. В столицу Бурятии приезжали игроки сборной России по пляжному футболу Илья Леонов, Антон Шкарин, Юрий Горчинский и Алексей Макаров. Они привозили в Улан-Удэ Кубок мира.

Также в разные годы на паркете турнира блистали звезды национальной команды РФ по мини-футболу – Леонид Климовский, Антон Искусных, Сирило и другие.

Всё это стало возможным благодаря организации турнира на высоком профессиональном уровне.

- Мы располагаем двумя залами, которые подходят для международных соревнований. В то время как за Уралом, во многих городах нет и одного зала. К нам команды едут, чтобы поиграть в отличных условиях, при полных трибунах, хороших залах и при отличном профессиональном судействе, - сказал президент Ассоциации любительского футбола Бурятии Дугар Санжицыбиков.

Каждый год в составе команд на турнире выступают игроки Суперлиги и Высшей лиги – двух дивизионов российского чемпионата по мини-футболу. Четыре раза кубок выигрывала московская команда КПРФ-2, которую тренирует Михаил Маркин. Михаил Александрович является чемпионом Европы по мини-футболу 1999 года, семикратным чемпионом России, шестикратным обладателем кубка России, трёхкратным победителем Кубка европейских чемпионов и обладателем межконтинентального Кубка по мини-футболу 1997 года.

Кроме клубов из России, принимали участие и иностранные игроки – из Китая, Монголии. В 2023 году в Улан-Удэ впервые сыграли игроки сборной Узбекистана.

Отметим и судейство – турнир обслуживают арбитры Ассоциации мини-футбола России Алексей Иванов и Александр Салата.

Зрителей приглашают с 4 по 8 января на арены Культурно-спортивного комплекса и Физкультурно-спортивного комплекса. Вход бесплатный.


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спорт администрацияУУ мини-футбол

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