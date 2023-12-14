Забайкалье и Татарстан следом за Бурятией ополчились на бакланов, сравнив их с борщевиком



На сессии Народного Хурала Бурятии в ноябре депутаты рассмотрели обращение к министру природы и экологии России Александру Козлову. Речь в нём идёт о регулировании численности бакланов. В республике



Авторы инициативы также намерены просить о содействии госдумовцев от Бурятии Вячеслава Дамдинцурунова и сенаторов Александра Варфоломеева и Вячеслава Наговицына. Докладчиком по вопросу на сессии выступил парламентарий Иннокентий Вахрамеев. Он призвал коллег по депутатскому корпусу поддержать письмо федеральному министру и большинство выступили «за». На сессии Народного Хурала Бурятии в ноябре депутаты рассмотрели обращение к министру природы и экологии России Александру Козлову. Речь в нём идёт о регулировании численности бакланов. В республике предложили отменить запрет на уничтожение гнёзд этих птиц. Но прежде потребуется внести изменения в правила охоты, утверждённые приказом Минприроды РФ № 477 от 24 июля 2020 года.Авторы инициативы также намерены просить о содействии госдумовцев от Бурятии Вячеслава Дамдинцурунова и сенаторов Александра Варфоломеева и Вячеслава Наговицына. Докладчиком по вопросу на сессии выступил парламентарий Иннокентий Вахрамеев. Он призвал коллег по депутатскому корпусу поддержать письмо федеральному министру и большинство выступили «за».



Идею одобряют как минимум в двух российских субъектах – соседнем Забкрае и Татарстане. Как сообщил представитель министерства природных ресурсов Забайкалья, «с численностью бакланов необходимо бороться» – мол, эти птицы съедают очень много рыбы, в частности – в пойме реки Аргунь, однако уничтожать их запрещено.



Отстреливать пернатых в регионе не станут, но будут тревожить места гнездования – это приведёт к сокращению их численности, пишут местные СМИ.



Депутаты Госсовета Татарстана поддержали обращение Народного Хурала Бурятии к Козлову на недавнем заседании комитета по экологии, природопользованию, агропромышленной и продовольственной политики. Изменения в правила охоты позволят снять запрет на уничтожение баклана. Эта морская птица в день съедает до трёх килограммов рыбы в день, а колония – до 200 тонн за сезон, заявил зампредседателя комитета Тахир Хадеев.



Баклана депутат сравнил с распространённым сорняком – борщевиком Сосновского: он был исчезающим видом, его добыча была запрещена, но в последние годы численность птиц растёт. Они приносят ощутимый ущерб. Необходимо принять закон, сохраняющий баланс, чтобы субъектам дали право самостоятельно решать проблему, считает Хадеев.



- Баклан редко залетал в республику, но в последние годы распространился широко. В 2022-ом в Татарстане насчитывалось около 14 тысяч особей. Наибольший вред они наносят во время нереста рыбы, – пишет «Московский комсомолец в Казани».







«Оскудение запасов и нарушение равновесия»



В самом письме к Козлову говорится, что Хурал «выражает серьёзную обеспокоенность» из-за растущего числа бакланов в Бурятии. На Байкале, озёрах в Еравнинском районе, водоёмах в Оке и дельтах нескольких рек, включая Селенгу, Верхнюю Ангару и Баргузин, насчитывается около 49 тысяч особей. Таковы данные государственного мониторинга и научно-исследовательской работы учёных.



Тревогу из-за этого вовсю бьют представители общественности и рыбозаготовители. Птиц обвиняют во всех смертных грехах.



- Их возрастающая популяция на территории республики приводит к оскудению эндемичных запасов омуля, пагубному воздействию на среду обитания животного мира и нарушению биологического равновесия в экосистеме уникальной Байкальской природной территории, – гласит обращение. – Из-за погодно-климатических условий и благоприятных факторов – это кормовая база и условия гнездования – достаточно быстрыми темпами идёт активное освоение бакланом рыбных запасов.



По словам авторов инициативы, бакланы поедают ротанов, карасей, окуней, плотву, омуль и щук – причём и мальков, и молодь, и взрослых особей. Каждому в сутки требуется 350-750 граммов рыбы, а птенцам – 350-450. В год получается до 200 тонн.



Кроме того, бакланы угрожают другим птицам и даже людям, поскольку у них имеются паразиты, отмечается в письме. После вскрытия у них обнаружили восемь видов гельминтов. Из-за неблагоприятной санитарно-гигиенической обстановки находиться в границах гнездовых колоний небезопасно, констатируют в Хурале. Последние к тому же располагаются в основном на деревьях, которые со временем «отмирают». Почва в таких местах деградирует «под влиянием помёта, гниющих остатков пищи и погибших птенцов», говорится в письме



Регулирование численности баклана не привело к положительным результатам, а потому депутаты предлагают взяться за гнёзда птиц и внести изменения в пункт 62.34 правил охоты, отменив табу на их уничтожение.