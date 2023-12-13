Ещё в одном селе Бурятии погасли фонари



Часть баргузинского села Уро погрузилась во тьму. В группе «Баргузин-инфо.24/7» рассказали, что по вечерам дети ходят в секции в местной школе, а освещения возле неё нет.



- Там темнота, собаки, проезжая часть – не дай бог машина. На столбах горят фонари, но они далековато. В проулке Школьный убрали столбы с освещением, – посетовали сельчане.



Глава сельского поселения «Уринское» Анатолий Ёлшин сообщил, что отключили фонарь у входной калитки на территории школы. Чтобы осветить её, требуется два фонарных столба 50-метровый кабель и сами светильники. А установят их, когда оттает земля.



- Сделаем временное освещение, а установку фонарных столбов – весной-летом, по мере оттаивания грунта, – заявил сельский глава.



