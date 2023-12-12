«Хоть глаз коли»: В селе Бурятии школьники ходят домой впотьмах



Жители хоринского села Хасурта пожаловались на неработающие фонари, которые появились в населённом пункте ещё в мае. Люди рассказали в группе «Хоринск-инфо.24/7», что с тех пор они не горят. Ребятишкам, возвращающимся домой в темноте, приходится освещать себе путь гаджетами.



- Бывает, вечером дети идут из школьной секции домой и хоть глаз коли. Телефон замерзает, простой фонарик – тоже. Почему фонари не горят? – вопрошают сельчане.



Руководитель МБУ «Хоринский дорожно-эксплуатационный участок» Олег Хагоев сообщил, что уличные светильники скоро должны заработать. «Заявка на технологическое присоединение находится на рассмотрении», – отметил он.

