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«Хоть глаз коли»: В селе Бурятии школьники ходят домой впотьмах

«Хоть глаз коли»: В селе Бурятии школьники ходят домой впотьмах
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Уличные фонари там простаивают с мая

Жители хоринского села Хасурта пожаловались на неработающие фонари, которые появились в населённом пункте ещё в мае. Люди рассказали в группе «Хоринск-инфо.24/7», что с тех пор они не горят. Ребятишкам, возвращающимся домой в темноте, приходится освещать себе путь гаджетами.
 
- Бывает, вечером дети идут из школьной секции домой и хоть глаз коли. Телефон замерзает, простой фонарик – тоже. Почему фонари не горят? – вопрошают сельчане.
 
Руководитель МБУ «Хоринский дорожно-эксплуатационный участок» Олег Хагоев сообщил, что уличные светильники скоро должны заработать. «Заявка на технологическое присоединение находится на рассмотрении», – отметил он.
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