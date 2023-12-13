Коммуналка в столице Бурятии подорожает на 12%



С июля следующего года в республике традиционно вырастут тарифы на коммунальные услуги. Как



Речь идёт о совокупном платеже, то есть об общей сумме в квитанции. В нашей республике в квартплату входят холодное и горячее водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, отопление и вывоз мусора.



Ранее стало известно, что в Бурятии цены на услуги ЖКХ летом увеличатся в среднем на 9,3%. При этом в районах допускается отклонение ещё на 2,8%. А накануне глава РБ Алексей Цыденов утвердил своим распоряжением предельные (максимальные) индексы изменения платы за коммуналку. В первой половине 2024-го она будет прежней, а вот с июля в большинстве муниципальных образований станет больше на вышеупомянутые 9,3%.



Исключение – Северобайкальск, Улан-Удэ, Усть-Баргузин, Северомуйск, Таксимо, посёлки Янчукан, Кичера, Нижнеангарск, Новый Уоян, Ангоя и село Верхняя Заимка в Северо-Байкальском районе – там тарифы взлетят сразу на 12,1%.



Максимальное повышение в целом по стране при этом ждёт Забкрай (15%), а также Северную Осетию – Аланию (на 13,7%), Ингушетию (12,4%), Калмыкию (12,2%), Москву, Челябинскую и Белгородскую области (по 11%). Минимальным оно будет в Хакасии (4%), Магаданской области и на Чукотке (4,9%), Сахалине (6,2%), в Еврейской автономной области (6.3%) и Чечне (6,8%).

С июля следующего года в республике традиционно вырастут тарифы на коммунальные услуги. Как сообщал «Байкал-Daily» , председатель правительства России Михаил Мишустин ещё 10 ноября подписал соответствующее распоряжение № 3147-р. Документ есть на официальном портале правовой информации.Речь идёт о совокупном платеже, то есть об общей сумме в квитанции. В нашей республике в квартплату входят холодное и горячее водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, отопление и вывоз мусора.Ранее стало известно, что в Бурятии цены на услуги ЖКХ летом увеличатся в среднем на 9,3%. При этом в районах допускается отклонение ещё на 2,8%. А накануне глава РБ Алексей Цыденов утвердил своим распоряжением предельные (максимальные) индексы изменения платы за коммуналку. В первой половине 2024-го она будет прежней, а вот с июля в большинстве муниципальных образований станет больше на вышеупомянутые 9,3%.Исключение – Северобайкальск, Улан-Удэ, Усть-Баргузин, Северомуйск, Таксимо, посёлки Янчукан, Кичера, Нижнеангарск, Новый Уоян, Ангоя и село Верхняя Заимка в Северо-Байкальском районе – там тарифы взлетят сразу на 12,1%.Максимальное повышение в целом по стране при этом ждёт Забкрай (15%), а также Северную Осетию – Аланию (на 13,7%), Ингушетию (12,4%), Калмыкию (12,2%), Москву, Челябинскую и Белгородскую области (по 11%). Минимальным оно будет в Хакасии (4%), Магаданской области и на Чукотке (4,9%), Сахалине (6,2%), в Еврейской автономной области (6.3%) и Чечне (6,8%).





В прошлом году тарифы на ЖКУ в республике, как и по всей России, решили внепланово увеличить с 1 декабря. Предельный рост цен во всех регионах при этом сделали одинаковым – 9%. Их пообещали не индексировать полтора года – вплоть до июля 2024-го.



Традиционного подорожания «коммуналки» минувшим летом в самом деле не было. Стоимость услуг ЖКХ в Бурятии, как и в других российских регионах, осталась прежней. К примеру, за гигакалорию тепла с жителей Улан-Удэ продолжают брать 2 тысячи 408 рублей 30 копеек, за кубометр горячей воды в открытой системе водоснабжения – 166 рублей 6 копеек, а в закрытой, которая смонтирована в основном в новостройках – 149 рублей 75 копеек.



Кроме того, горожане по-прежнему платят 26 рублей 57 копеек за кубометр холодной воды и 34 рубля 13 копеек – за канализацию. Вывоз одного кубометра мусора обходится в 496 рублей 45 копеек, а электроэнергия – в 3 рубля 46 копеек за киловатт-час.







Капремонт же в РБ станет дороже уже с января. Все жилые здания в регионе, по традиции, «поделили» на пять типов – в зависимости от степени благоустройства, строительного материала и количества этажей. Исходя из этого, власти республики разработали несколько тарифов.

Самый высокий составит 13 рублей 99 копеек за один квадратный метр – в благоустроенных оштукатуренных 1-2-этажных домах с подвалом. Самый низкий – 8 рублей 59 копеек за «квадрат» в кирпичных жилых зданиях с тремя и более этажами без подвала и со всеми видами благоустройства.