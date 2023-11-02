В Улан-Удэ разгорелись страсти вокруг 106 скамеек на несколько миллионов рублей

Лавки, которые даже ещё не появились в городе, успели наделать немало шума









Ещё в середине августа на официальном сайте госзакупок объявили электронный аукцион на поставку скамеек с последующей их установкой на улицах Улан-Удэ. Начальная цена контракта составляла 10 миллионов рублей.Всего планировалось закупить три вида лавок: 87 классических длиной от 1800 до 2000 мм, шириной от 650 до 700 и от 750 до 800 в высоту, ещё две радиусных и 17 в стиле «модерн» с такими же габаритами. В техзадании отмечается, что на них не должно быть деталей, которые «могли нанести вред человеческому здоровью во время использования». Требуется, чтобы на все материалы и покрытия имелись гигиенические заключения Роспотребнадзора.Среди других пунктов – конструктивные и ограждающие деревянные элементы из сухих пиломатериалов хвойных пород – ели, сосны, лиственницы и влажность материала до 12% включительно, возможность использования во всесезонных атмосферных условиях и антивандальное анкерное крепление к основанию.Сначала победу на аукционе одержал предприниматель, уронивший цену контракте почти вдвое – до 5 миллионов 450 тысяч рублей. Однако договор в итоге разорвали. Тут и начинается самое интересное.Известный в Бурятии общественник и юрист Максим Киреенко заявил в своём telegram-канале, что комбинат по благоустройству оставил горожан без новых скамеек, расторгнув контракт с «нежелательным» поставщиком.- В сентябре КБУ подписал договор на поставку и установку 106 скамеек общей стоимостью в 5,45 млн. рублей, к которому приложил эскиз желаемых скамеек. Однако комбинат не учёл, что эти «хотелки» невозможно изготовить из требуемого материала. Оказалось, что сложная форма некоторых предполагает изготовление только из горизонтально гнущихся видов дерева (шпон), а установка возможна лишь в крытых помещениях, – пояснил Максим Киреенко. – Вероятно эскизы КБУ заимствовал на сайте продавца, который сотрудничает со шведской фабрикой по производству скамеек. Сейчас эта фабрика с РФ не сотрудничает, товар является санкционным.Тем не менее, КБУ, по словам общественника, требовал точнейшего соответствия лавочек эскизам, указанным в договоре.- Согласно пояснениям поставщика, он предлагал поставить скамейки с улучшенными характеристиками и качествами, позволяющими установить их на улице. В этом случае срок поставки был бы значительно сокращён, поскольку такой товар производится на территории Бурятии. Однако КБУ отказался, – продолжает Максим Киреенко. – В итоге комбинат расторг договор в одностороннем порядке и пытался отправить поставщика в реестр недобросовестных. Комиссия УФАС приняла решение не включать его туда.Лавки хотели установить на улице Ленина, площади Советов, проспекте Победы, в Александровском саду у Гостиных рядов и на горе Батарейная.- Вместо того, чтобы поддерживать местных производителей и создавать эскизы в национальном стиле, наши власти ориентируются на недружественные фабрики, – добавил общественник. – Будут ли теперь в Улан-Удэ новые скамейки – неизвестно. Возможно, КБУ заключит договор с «более желательным» поставщиком, который занял на торгах второе место, так как предложил большую цену.Как выяснилось, лавочки всё-таки появятся, причём уже к 1 декабря.- Контракт с подрядной организацией комбинат по благоустройству расторг в связи с тем, что подрядчики не смогли предоставить продукцию по техническому заданию и эскизам. Уже проведены новые конкурные процедуры. Заключён контракт с победителем. Скамейки будут, – сообщили «Байкал-Daily» в комитете городского хозяйства, которому подчиняется КБУ.Правда, ни фирма-победитель, на сумма контракте пока неизвестны. Эту информацию в КГХ пообещали предоставить позднее.