Из центра Улан-Удэ пропали лавочки

















Из центра Улан-Удэ исчезли лавочки. Пропажу горожане заметили в начале недели. Скамеек не стало на остановке «Площадь Советов» возле точек общественного питания, пропали лавочки возле Дома радио. Также их нет на остановке «Филармония», здесь остался лишь остановочный павильон.- Хотел присесть на лавку после долгой поездки в автобусе, ехал стоя, устал. Вышел, а лавочек нет. Прошёл дальше – и там нет. Скамейки были на Театральной площади, там немного отдохнул, - рассказал «Байкал-Daily» улан-удэнец.Как оказалось, лавочки попали под обновление. Об этом «Байкал-Daily» сообщили в комитете городского хозяйства. К установке 35 новых лавочек, скорее всего, приступят на этой неделе.