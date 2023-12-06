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Из центра Улан-Удэ пропали лавочки

Из центра Улан-Удэ пропали лавочки
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
«Хотели присесть, а некуда», - делятся горожане

Из центра Улан-Удэ исчезли лавочки. Пропажу горожане заметили в начале недели. Скамеек не стало на остановке «Площадь Советов» возле точек общественного питания, пропали лавочки возле Дома радио. Также их нет на остановке «Филармония», здесь остался лишь остановочный павильон.


- Хотел присесть на лавку после долгой поездки в автобусе, ехал стоя, устал. Вышел, а лавочек нет. Прошёл дальше – и там нет. Скамейки были на Театральной площади, там немного отдохнул, - рассказал «Байкал-Daily» улан-удэнец.


Как оказалось, лавочки попали под обновление. Об этом «Байкал-Daily» сообщили в комитете городского хозяйства. К установке 35 новых лавочек, скорее всего, приступят на этой неделе.




благоустройство

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