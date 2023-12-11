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В Бурятии из-за жутких морозов отменяют уроки в школах

В Бурятии из-за жутких морозов отменяют уроки в школах
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
С утра в некоторых районах похолодало до -46 градусов

Утром 11 декабря в двух населённых пунктах Баунтовского района Бурятии – посёлке Маловский и селе Багдарин – отменили занятия для первых-восьмых классов, которые учатся в первую и вторую смены. Причина – сильные морозы. Столбик термометра там в 6:00 опустился до -41ºС. А в селе Романовка, где зафиксировали 42 градуса ниже нуля, на уроки не пойдут все школьники – их отправили на удалёнку.

Кроме того, внеплановый выходной ждёт первые-одиннадцатые классы в Баргузинском районе – в некоторых сёлах похолодало до -42, -44. В Закаменске также отменили уроки для 1-11 классов в СОШ № 1 и 5. Это касается обеих смен. В Оке, где утром температура колебалась от -44 до -46 градусов, 1-8 классы перевели на удалёнку. В Сорокской СШИ дистанционное обучение сделали для первых-четвёртых. В столице республики сегодня отдыхают младшеклассники.

Жителей прибайкальского села Турунтаево ещё накануне предупредили, что 11-го числа ученики 1-4 классов из СОШ № 1 на один день перейдут на дистант. У пятых-одиннадцатых занятия начнутся в 13:00, сообщает «Прибайкалье-инфо.24/7».

Ранее улан-удэнцам напомнили, при какой температуре отменяют уроки в СОШ. Если за окном -33,-34°С, на них не идут 1-4 классы, при -35 – ученики первых-пятых классов, при -36 – первых-шестых, при -37 – первых-восьмых, а в -38 – все школьники.

Поскольку температура на уличном градуснике и в Интернете часто не совпадает с данными синоптиков, лучше пользоваться информацией на основе данных Росгидромета, а не из Сети – на 6:00 для первой смены и на 11:00 для второй. В частности, это «бегущая» строка на местных телеканалах и сведения на официальном сайте Бурятского гидрометцентра burpogoda.ru.

Если занятия в сильный мороз не отменили официально, родители или законные представители ребятишек вправе сами решать, отправлять ли их в туда. Главное – предупредить классного руководителя. 

 

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