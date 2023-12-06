В Улан-Удэ прошёл фестиваль современной музыки

Общество, Фото: Бурятская филармония

Эксперты подарили участникам призы



С 1 по 3 декабря в столице Бурятии прошёл IV шоукейс-фестиваль современной музыки «UU.Sound 2023». Этот проект был посвящён современной музыке и развитию музыкального сообщества в регионе, сообщает Бурятская филармония.



Фестиваль включал в себя конференцию с ежедневными лекциями от специалистов в области музыкальной индустрии и концерты, на которых выступили финалисты экспертного отбора и гости шоукейса. Конференция прошла при поддержке министерства культуры Бурятии в центре современного искусства «Залуу». Попасть на неё мог любой желающий. В те же дни в вечернее время в КТЦ «Феникс» проходили концерты шоукейса. В них приняли участие 18 начинающих групп из Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Иркутска, Читы и Улан-Удэ. Для многих из них выступление на фестивале стало первым концертным опытом на большой сцене перед полным залом зрителей.



Эксперты выделили некоторых участников и подарили им призы. Так, «SURNEE» из Монголии получил приглашение выступить на фестивале в Екатеринбурге. Самых юных участников — группу Animal toys из Иркутска – пригласили на музыкальный кэмп. Музыкант из Улан-Удэ АЮР получил индивидуальную консультацию, а певица ianas pages получила возможность обучения.



