Образовательное учреждение возводят в рамках нацпроекта
В селе Кижинга Кижингинского района Бурятии по национальному проекту «Образование» строят школу на 176 учащихся.
Управление капитального строительства правительства республики заключило госконтракт на строительство с ООО «Дом 2000». Срок исполнения – 30 апреля 2024 года.
- Прокурор района Алексей Понушков выехал на объект и проверил ход проведения работ. С представителем застройщика обсудили вопросы соблюдения плана-графика выполнения строительных работ, достаточности строительных материалов, рабочей силы и техники, - сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.
Представителю строительной организации объявлено предостережение о недопустимости нарушения закона и сроков исполнения контракта.
Завершение строительства школы находится на контроле прокуратуры района.
Строительство начали в мае. Как сообщал «Байкал-Daily», здание будет двухэтажным и состоять из четырёх блоков. В блоке А будут размещены учебные помещения начальных классов, в блоке Б разместятся классы для школьников среднего и старшего возраста. В блоке Д будет находиться спортзал размером 12 х 24 метра. Наполняемость кабинетов – по 18 учащихся.
В Бурятии прокуратура контролирует строительство новой школы на 176 мест
Общество, Фото:
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