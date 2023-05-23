В двух райцентрах Бурятии начали строить школы

Общество, Фото: пресс-служба УКС правительства РБ

Строительство стартовало в Кижинге и Хоринске



В самом разгаре строительство двух школ в соседних районах Бурятии. Это долгожданное событие для жителей Кижингинского и Хоринского районов. Строительство началось буквально месяц назад, но на объектах уже можно видеть очертания будущих школ. Новые образовательные учреждения введут в эксплуатацию в следующем году.



В селе Кижинга началось строительство школы на 176 учащихся. На сегодняшний день ведутся работы по устройству фундамента двух блоков. На строительной площадке задействованы 15 рабочих и 6 единиц техники. Объект двухлетний, в этом году необходимо будет построить конструктив здания, а в следующем сделать внутреннюю отделку.



- Практически аналогичный с кижингинской школой, строится объект в селе Хоринск. Небольшие отличия в проектах только из-за разной структуры грунтов, на которых будут стоять фундаменты зданий. Что касается школы в селе Хоринск, то она также будет рассчитана на 176 учащихся. Проект двухлетний. Строительство началось месяц назад. На сегодняшний день вырыт котлован и идёт заливка фундамента, - отметил зампред правительства Бурятии Евгений Луковников.



На школе в селе Кижинга подрядная организация приступила к работам на месяц раньше. Но по планам, к августу-сентябрю на обоих объектах будет завершён конструктив зданий.



- Рабочие возведут каркас, закроют тепловой контур и даже частично выполнят благоустройство. Все договора по подключению инженерных сетей у нас уже заключены. Трудностей при строительстве никаких не возникает, работы идут согласно графику. Поэтому объекты будут введены к середине следующего лета, - рассказал начальник управления капитального строительства Бурятии Анатолий Урбанов.



Как сообщили в УКС РБ о проекте самих школ, здания двухэтажные, будет состоять из четырёх блоков. Все блоки функционально связаны между собой.



По проекту в блоке «А» будут размещены учебные помещения начальных классов, в блоке «Б» разместятся классы для школьников среднего и старшего возраста. В блоке «Д» будет находится спортзал размером 12 х 24 м. Наполняемость кабинетов: по 18 учащихся. Теплоснабжение – централизованное, источником будут являться поселковые котельные.



