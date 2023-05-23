23 мая

22 мая

Популярное

В двух райцентрах Бурятии начали строить школы

В двух райцентрах Бурятии начали строить школы
Общество,  Фото:пресс-служба УКС правительства РБ
Строительство стартовало в Кижинге и Хоринске

В самом разгаре строительство двух школ в соседних районах Бурятии. Это долгожданное событие для жителей Кижингинского и Хоринского районов. Строительство началось буквально месяц назад, но на объектах уже можно видеть очертания будущих школ. Новые образовательные учреждения введут в эксплуатацию в следующем году.

В селе Кижинга началось строительство школы на 176 учащихся. На сегодняшний день ведутся работы по устройству фундамента двух блоков. На строительной площадке задействованы 15 рабочих и 6 единиц техники. Объект двухлетний, в этом году необходимо будет построить конструктив здания, а в следующем сделать внутреннюю отделку.

- Практически аналогичный с кижингинской школой, строится объект в селе Хоринск. Небольшие отличия в проектах только из-за разной структуры грунтов, на которых будут стоять фундаменты зданий. Что касается школы в селе Хоринск, то она также будет рассчитана на 176 учащихся. Проект двухлетний. Строительство началось месяц назад. На сегодняшний день вырыт котлован и идёт заливка фундамента, - отметил зампред правительства Бурятии Евгений Луковников.

На школе в селе Кижинга подрядная организация приступила к работам на месяц раньше. Но по планам, к августу-сентябрю на обоих объектах будет завершён конструктив зданий.

- Рабочие возведут каркас, закроют тепловой контур и даже частично выполнят благоустройство. Все договора по подключению инженерных сетей у нас уже заключены. Трудностей при строительстве никаких не возникает, работы идут согласно графику. Поэтому объекты будут введены к середине следующего лета, - рассказал начальник управления капитального строительства Бурятии Анатолий Урбанов.

Как сообщили в УКС РБ о проекте самих школ, здания двухэтажные, будет состоять из четырёх блоков. Все блоки функционально связаны между собой.

По проекту в блоке «А» будут размещены учебные помещения начальных классов, в блоке «Б» разместятся классы для школьников среднего и старшего возраста. В блоке «Д» будет находится спортзал размером 12 х 24 м. Наполняемость кабинетов: по 18 учащихся. Теплоснабжение – централизованное, источником будут являться поселковые котельные.

Бурятия Кижингинский район. Хоринский район строительство школа

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Иркутской области представили «Сказки Байкала» и «Байкальский космос»
В Иркутской области представили «Сказки Байкала» и «Байкальский космос»
Общество, 23.05.2023
В Байкальске и Слюдянке показали проекты по созданию комфортной городской среды
Улан-удэнцы стали лучшими на спортивном фестивале РДДМ
Улан-удэнцы стали лучшими на спортивном фестивале РДДМ
Общество, 23.05.2023
Юные спортсмены Бурятии приняли участие во всероссийском фестивале «Движение первых»
В Агинском округе «последний звонок» прозвучит 25 мая
В Агинском округе «последний звонок» прозвучит 25 мая
Общество, 23.05.2023
Экзамены для выпускников стартуют 26 мая
В Бурятии состоялся чемпионат по служебному двоеборью
В Бурятии состоялся чемпионат по служебному двоеборью
Общество, 23.05.2023
Спортсмены соревновались в кроссе со стрельбой на двух рубежах
В Бурятии прошёл чемпионат среди лиц с ПОДА
В Бурятии прошёл чемпионат среди лиц с ПОДА
Общество, 23.05.2023
Было разыграно 28 комплектов медалей
В Улан-Удэ расширяют дорогу на Бабушкина
В Улан-Удэ расширяют дорогу на Бабушкина
Общество, 23.05.2023
После ремонта увеличится пропускная способность участка
Пулевики Бурятии завоевали 6 медалей чемпионата России
Пулевики Бурятии завоевали 6 медалей чемпионата России
Общество, 23.05.2023
Спортсмены стали вторыми в командном первенстве
Бегунья из Бурятии победила на первенстве ДФО
Бегунья из Бурятии победила на первенстве ДФО
Общество, 23.05.2023
Спортсменка выиграла забеги на дистанциях 1500 и 5000 метров
В Бурятии труженица тыла отметила столетие
В Бурятии труженица тыла отметила столетие
Общество, 23.05.2023
В Заиграевском районе с юбилеем поздравили Анну Шагдурову
В Бурятии после майских праздников стали чаще жаловаться на жизнь
В Бурятии после майских праздников стали чаще жаловаться на жизнь
Общество, 23.05.2023
Больше всего недовольных оказалось среди улан-удэнцев
В Бурятии разгорелся грандиозный скандал из-за провокационного фото возле церкви
В Бурятии разгорелся грандиозный скандал из-за провокационного фото возле церкви
Общество, 23.05.2023
Две девочки сделали снимок с неприличным жестом на фоне православного храма
В Бурятии гранатомётчики выполнили боевые стрельбы
В Бурятии гранатомётчики выполнили боевые стрельбы
Общество, 23.05.2023
Стрельбы провели из ручных противотанковых гранатометов РПГ-7

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^