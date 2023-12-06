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В Бурятии стартовал конкурс чтецов на бурятском языке

В Бурятии стартовал конкурс чтецов на бурятском языке
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко, из архива
Итоги подведут 22 декабря

С 5 по 18 декабря в Бурятии проходит конкурс чтецов на бурятском языке «Шэнэ жэлэй амаршалга». Участвовать могут дети в следующих возрастных категориях: до 3 лет, от 4 до 5 лет, от 6 до 10 лет, от 11 до 14 лет, от 15 до 18 лет.

Заявки на участие направляются электронно путём заполнения формы в паблике театра кукол «Ульгэр» с прикреплённой ссылкой на видео в социальной сети. Ролик на бурятском языке должен быть хронометражом в 60 секунд, разрешением 1920x1080, вертикальный, со звуком без помех и с освещением. Обязательный атрибут – бурятский или новогодний маскарадный костюм.

Приём заявок завершится 18 декабря. 22 декабря пройдёт награждение победителей, сообщиле в пресс-службе театра «Ульгэр».

Возрастное ограничение: 0+.
Бурятия бурятский язык конкурс чтецы

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