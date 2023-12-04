В Бурятии передали штормовое предупреждение





5 декабря в Улан-Удэ снег, который прекратится днём. Ветер северо-западный 7-12, утром и днём его порывы достигнут 15-18 м/с, позёмка. Температура ночью -12,-14, к утру повышение до -7,-9, днём максимальная -6,-8, в течение дня температура будет понижаться.



На дорогах гололедица и накаты.



Сотрудники МЧС рекомендуют отказаться от поездок на дальние расстояния и выходов на туристические маршруты.





В Бурятии передано штормовое предупреждение, сообщили в пресс-службе республиканского ГУ МЧС России.По сообщению Бурятского гидрометцентра, вечером 4 и 5 декабря по республике ожидаются снег, по Прибайкалью сильные снегопады. Также ожидается усиление северо-западного ветра 15-20, местами до 24 м/с, метели, заносы, с последующим понижением температуры воздуха на 10 и более градусов.