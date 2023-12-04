04 декабря

03 декабря

Популярное

В Бурятии передали штормовое предупреждение

В Бурятии передали штормовое предупреждение
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Ожидаются метели и снегопады

В Бурятии передано штормовое предупреждение, сообщили в пресс-службе республиканского ГУ МЧС России.

По сообщению Бурятского гидрометцентра, вечером 4 и 5 декабря по республике ожидаются снег, по Прибайкалью сильные снегопады. Также ожидается усиление северо-западного ветра 15-20, местами до 24 м/с, метели, заносы, с последующим понижением температуры воздуха на 10 и более градусов.

5 декабря в Улан-Удэ снег, который прекратится днём. Ветер северо-западный 7-12, утром и днём его порывы достигнут 15-18 м/с, позёмка. Температура ночью -12,-14, к утру повышение до -7,-9, днём максимальная -6,-8, в течение дня температура будет понижаться. 

На дорогах гололедица и накаты.

Сотрудники МЧС рекомендуют отказаться от поездок на дальние расстояния и выходов на туристические маршруты.

штормовое предупреждение погода

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии ушёл из жизни онколог Иван Карпушкеев
В Бурятии ушёл из жизни онколог Иван Карпушкеев
Общество, 04.12.2023
Иван Банзаракцаевич даже после ухода на заслуженный отдых помогал родному коллективу
Жители «Дивизки» в Улан-Удэ мёрзнут в своих квартирах
Жители «Дивизки» в Улан-Удэ мёрзнут в своих квартирах
Общество, 04.12.2023
Проверка зафиксировала нарушение температурного норматива
В Бурятии передали штормовое предупреждение
В Бурятии передали штормовое предупреждение
Общество, 04.12.2023
Ожидаются метели и снегопады  
В Бурятии подвели итоги горячей линии по услугам такси
В Бурятии подвели итоги горячей линии по услугам такси
Общество, 04.12.2023
Её проводили сотрудники Роспотребнадзора
Бурятские таможенники выступили на концерте
Бурятские таможенники выступили на концерте
Общество, 04.12.2023
Его провели к Международному дню инвалидов
В Бурятии новобранцы приступили к обучению
В Бурятии новобранцы приступили к обучению
Общество, 04.12.2023
Сейчас военнослужащие осваивают первоначальные навыки по общевойсковой подготовке
В Чите зоозащитники сорвали переезд приюта для собак
В Чите зоозащитники сорвали переезд приюта для собак
Общество, 04.12.2023

Животных якобы должны были вывезти в Бурятию

В Бурятии открылся новый учебный корпус ссуза
В Бурятии открылся новый учебный корпус ссуза
Общество, 04.12.2023
Его осмотрел глава республики Алексей Цыденов

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^