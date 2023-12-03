В Бурятии полностью восстановлено движение поездов по Северомуйскому тоннелю

БАМ работает в штатном режиме

Движение поездов в Северомуйском тоннеле на перегоне Итыкит-Окусикан в Бурятии полностью восстановлено после взрыва и возгорания поезда, произошедшего 29 ноября. Первый поезд через восстановленный тоннель проследовал в 23:20 по местному времени 2 декабря, сообщает пресс-служба РЖД.

«Для возобновления железнодорожного сообщения, а также ликвидации последствий происшествия было привлечено более 120 человек и спецтехника. Движение поездов не прерывалось, оно было организовано по обходному участку с незначительным увеличением времени в пути. Все пассажирские поезда введены в график», - говорится в сообщении.