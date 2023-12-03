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В Бурятии полностью восстановлено движение поездов по Северомуйскому тоннелю

В Бурятии полностью восстановлено движение поездов по Северомуйскому тоннелю
Общество,  Фото:скриншот с видео ОАО "РЖД"

БАМ работает в штатном режиме

Движение поездов в Северомуйском тоннеле на перегоне Итыкит-Окусикан в Бурятии полностью восстановлено после взрыва и возгорания поезда, произошедшего 29 ноября. Первый поезд через восстановленный тоннель проследовал в 23:20 по местному времени 2 декабря, сообщает пресс-служба РЖД.

«Для возобновления железнодорожного сообщения, а также ликвидации последствий происшествия было привлечено более 120 человек и спецтехника. Движение поездов не прерывалось, оно было организовано по обходному участку с незначительным увеличением времени в пути. Все пассажирские поезда введены в график», - говорится в сообщении.

Как сообщал «Байкал-Daily», ледователи Восточного межрегионального следственного управления на транспорте возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 205 УК РФ «Террористический акт» по факту взрыва и возгорания поезда в Северомуйском тоннеле на БАМе.

Инцидент произошёл 29 ноября на перегоне Итыкит – Окусикан в Муйском районе Бурятии. Сперва поступила информация о задымлении в Северомуйском тоннеле во время проезда по нему грузового поезда. Позже было подтверждено возгорание вагона-цистерны с дизельным топливом.

30 ноября сообщалось, что часть вагонов из остановленного состава вывели наружу. Пострадавших нет.

О том, что причиной произошедшего был именно взрыв, вскоре сообщила Baza. По данным издания, следствие рассматривает основную версию, что была совершена диверсия, в результате чего было повреждено железнодорожное полотно и цистерны с топливом.
РЖД БАМ ВСЖД железная дорога

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