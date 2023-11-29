Каждый год его участники спасают от голода сотни птиц
В Бурятии стартовал традиционный конкурс «Гости у моей кормушки». Желающим поучаствовать необходимо смастерить кормушку и регулярно её наполнять.
- Крайне важно, чтобы процесс подкормки не прерывался с первого снежного покрова и до весны, ведь птицы привыкают к местам, где им рады и по необходимости туда наведываются. Для удобства в качестве обязательного условия участия прописана еженедельная публикация в социальной сети со специальным тегом: #кормушка_зп_2024 – нам это помогает отслеживать регулярность в «доставке» корма, а участникам анализировать активность на кормушке и творчески это демонстрировать, - сообщает пресс-служба ФГБУ «Заповедное Подлеморье».
Участвовать в дистанционном конкурсе могут все жители Российской Федерации. Конкурс проводится по 25 марта 2024 года. Итоги будут подведены 1 апреля 2024 года.
Принять участие в конкурсе можно в следующих номинациях:
- «Поможем вместе» (коллективное наблюдение – классы школ, группы детских садов, детские объединения, ТОСы, организации и др.);
- «Гостеприимный хозяин» (личное наблюдение участника);
- «Лучшая семейная кормушка».
По результатам конкурса победителей наградят дипломами и ценными призами.
Возрастное ограничение: 0+.
В Бурятии объявлен конкурс кормушек для птиц
Общество, Фото:
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