В Бурятии объявлен конкурс кормушек для птиц

Общество, Фото: Баир Мохосоев

Каждый год его участники спасают от голода сотни птиц



В Бурятии стартовал традиционный конкурс «Гости у моей кормушки». Желающим поучаствовать необходимо смастерить кормушку и регулярно её наполнять.



- Крайне важно, чтобы процесс подкормки не прерывался с первого снежного покрова и до весны, ведь птицы привыкают к местам, где им рады и по необходимости туда наведываются. Для удобства в качестве обязательного условия участия прописана еженедельная публикация в социальной сети со специальным тегом: #кормушка_зп_2024 – нам это помогает отслеживать регулярность в «доставке» корма, а участникам анализировать активность на кормушке и творчески это демонстрировать, - сообщает пресс-служба ФГБУ «Заповедное Подлеморье».



Участвовать в дистанционном конкурсе могут все жители Российской Федерации. Конкурс проводится по 25 марта 2024 года. Итоги будут подведены 1 апреля 2024 года.



Принять участие в конкурсе можно в следующих номинациях:

- «Поможем вместе» (коллективное наблюдение – классы школ, группы детских садов, детские объединения, ТОСы, организации и др.);

- «Гостеприимный хозяин» (личное наблюдение участника);

- «Лучшая семейная кормушка».



По результатам конкурса победителей наградят дипломами и ценными призами.



Возрастное ограничение: 0+.

