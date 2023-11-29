В селе Бурятии после ремонта ввели в эксплуатацию центральную улицу

«Ни трещин, ни выбоин»

В селе Надеино в Тарбагатайском районе отремонтировали улицу Ленина.

«Для местных жителей это большое событие, - уверена пресс-служба минстранса Бурятии. - Улица, протяжённостью 3,5 км, проходит через центр села и ведет к социально значимым объектам. Раньше одна часть дороги была гравийной, а другая, асфальтированная с советских времен, была в ямах и колдобинах. После ремонта она стала удобной и комфортной для передвижения, преобразился и внешний вид села».

Стоимость работ составила 59 млн рублей. Ремонт выполнен по национальному проекту «Безопасные качественные дороги»

Новая дорога стала настоящим подарком для жителей Надеино и всех водителей.

«Нет ни трещин, ни выбоин. Здесь были огромные ямы. На автобусе в райцентр или в ФАП в селе Куйтун приходится ездить часто, кто на работу, кто по здоровью. Теперь вот с комфортом везде добираемся. Отремонтировали всё отлично. Мы очень благодарны дорожникам и всем причастным к ремонту, что нам сделали такую дорогу», - поделились впечатлениями местные жители.



В ходе работ дорожники отремонтировали дорожное полотно, устроили водопропускные трубы, лотки, обустроили остановку, установили дорожные знаки, нанесли разметку.

- В Тарбагатайском районе нацпроект «Безопасные качественные дороги» успешно реализуется, - отметил Александр Гоге, министр по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Бурятии. - За последние пять лет здесь отремонтировали порядка 49 км дорог. В этом году новую удобную дорогу сделали и для жителей села Надеино, это ещё плюс 3,5 км в копилку хороших дорог района. Рад за местных жителей, которым теперь удобно ездить и ходить по асфальтированной дороге, к тому же преобразился и внешний вид села.



- Объект был достаточно сложный, с ненормативными уклонами, – прокомментировал первый заместитель главы района Николай Коновалов. - Поэтому было принято решение на участке обустроить систему водоотвода. Были отремонтированы водопропускные трубы и лотки, произведена отсыпка, уплотнение и выравнивание земляного полотна, укрепление грунта и обочины. Качество дорожного покрытия в конце октября проверила специальная комиссия, замечаний не выявлено.



Улица Ленина проходит через всё село Надеино и ведёт в Куйтун, где расположен фельдшерско-акушерский пункт. Здесь же проходит автобусный маршрут.