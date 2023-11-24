Бурятия примет чемпионат ДФО и СФО по тхэквондо

Также состоится первенство двух округов



Медали ещё одних отборочных соревнований разыграют в Бурятии. На этот раз в Улан-Удэ пройдут чемпионат и первенство Сибирского и Дальневосточного федеральных округов по тхэквондо МФТ.



На спортивную арену физкультурно-спортивного комплекса выйдут порядка 700 спортсменов из 10 регионов страны. Соревнования пройдут 2 и 3 декабря. Вход нас турнир свободный.



- Сборная Республики Бурятия будет представлена в расширенном составе. В неё вошли около 400 спортсменов, - рассказали в министерстве спорта и молодёжной политики РБ.



Программа соревнований



2 декабря

9:00 – 11:30 - Выступление всех категорий по всем командным и личным дисциплинам

12:00 – 12:30 - Торжественное открытие

12:30 – 17:00 - Выступление всех категорий по всем командным и личным дисциплинам. Награждение в течение соревновательного дня



3 декабря

9:00 – 17:00 - Выступление всех категорий по всем командным и личным дисциплинам. Награждение в течение соревновательного дня



Возрастное ограничение: 6+.

