В традиционных соревнованиях примут участие около 300 спортсменов
С 27 по 28 ноября в Улан-Удэ состоятся открытые чемпионат и первенство Бурятии по ушу «Кубок «Золотого Дракона». Соревнования, посвящённые столетию республики, проведут в физкультурно-спортивном комплексе.
Ожидается, что участниками открытых соревнования станут около 300 спортсменов. Участие примут не только спортсмены из Бурятии, но и гости из Иркутской области и Забайкальского края, сообщают организаторы.
Программа соревнований
27 ноября
9:00 – Начало соревнований по ушу-таолу
15:00 - Торжественное открытие соревнований. Парад. Показательные выступления сборной команды Бурятии по ушу
15:30-16:00 – Награждение
16:00-18:00 – Продолжение соревнований
28 ноября
10:00-16:00 - Соревнования по ушу-кунг-фу, традиционному ушу
16:00-17:00 - Награждение победителей. Закрытие соревнований
Возрастное ограничение: 6+.
В Бурятии разыграют кубок «Золотого дракона» по ушу
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