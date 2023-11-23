В Бурятии разыграют кубок «Золотого дракона» по ушу

Общество, Фото: Сергей Тарасенко, из архива

В традиционных соревнованиях примут участие около 300 спортсменов



С 27 по 28 ноября в Улан-Удэ состоятся открытые чемпионат и первенство Бурятии по ушу «Кубок «Золотого Дракона». Соревнования, посвящённые столетию республики, проведут в физкультурно-спортивном комплексе.



Ожидается, что участниками открытых соревнования станут около 300 спортсменов. Участие примут не только спортсмены из Бурятии, но и гости из Иркутской области и Забайкальского края, сообщают организаторы.



Программа соревнований



27 ноября

9:00 – Начало соревнований по ушу-таолу

15:00 - Торжественное открытие соревнований. Парад. Показательные выступления сборной команды Бурятии по ушу

15:30-16:00 – Награждение

16:00-18:00 – Продолжение соревнований



28 ноября

10:00-16:00 - Соревнования по ушу-кунг-фу, традиционному ушу

16:00-17:00 - Награждение победителей. Закрытие соревнований



Возрастное ограничение: 6+.

