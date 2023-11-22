Места определило минприроды республики
Места, откуда жители Бурятии могут забрать древесину для заготовки дров по ценам ниже рыночных, определило министерство природных ресурсов и экологии республики. Ознакомиться со списком можно на сайте Бурприроды. В списке указаны склады и пункты приёма древесины.
Специалисты республиканского агентства лесного хозяйства напоминают, что законом Бурятии норматив заготовки древесины для дров составляет 20 кубометров, а в районах Крайнего Севера – 40 кубометров.
- Жители Бурятии могут также обратиться в ближайшее лесничество для выделения лесосеки с целью заготовки древесины для собственных нужд и заключения договора купли-продажи лесных насаждений местным жителям необходимо обратиться в ближайшее лесничество. Стоит обратить внимание, что в рубку дровяной лесосеки могут идти не только сухие деревья, объём которых стремительно сокращается, но и перестойные деревья, то есть зелёные насаждения. В случае если у жителей возникают вопросы, как проехать к месту сбора валежника, можно обратиться в ближайшее лесничество, - сообщили в правительстве республики.
Как сообщал «Байкал-Dailу», жители Бурятии в этом году уже не раз жаловались на высокие цены на дрова, для пенсионеров часто неподъёмные. Жители Кабанского района, в частности, рассказывают, что им пришлось брать кредиты по 90-100 тысяч рублей.
Власти Бурятии определили места с дровами по невысоким ценам
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