Всего в её «гардеробе» дэгэлы пяти субэтносов
В Улан-Удэ скульптура «Мать Бурятия» сменила свой наряд. На этот раз с помощью света и проекции на неё «надели» национальный дэгэл рода сартуул. Произошло это вечером во вторник, 21 ноября.
Всего в её «гардеробе» дэгэлы пяти субэтносов – булагат, хори, сартуул, цонгол и хонгоодор.
Как сообщили в комитете городского хозяйства, цвета и украшения воссозданы по архивным фотографиям музея истории Бурятии имени Хангалова и при личной помощи хранителя этнографической коллекции Национального музея Любови Левитиной.
– Мы присутствуем при очередной смене одежды нашей скульптуры «Гостеприимная Бурятия». К Новому году мы оденем её в новый праздничный наряд, - рассказал заммэра – председатель комитета городского хозяйства Сергей Гашев.
Кроме того, по его словам, в этом году улан-удэнцев ждёт сюрприз по подсветке городской ёлки.
Ранее в Улан-Удэ разместили гобо-проекторы с надписью «Улан-Удэ» на горе Батарейная и сделали архитектурную подсветку зданий в центре города, на «Арбате», Гостиных рядах.
Фото: «Мать Бурятия» «надела» новое национальное платье
Общество, Фото:
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