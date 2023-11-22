Фото: «Мать Бурятия» «надела» новое национальное платье

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Всего в её «гардеробе» дэгэлы пяти субэтносов



В Улан-Удэ скульптура «Мать Бурятия» сменила свой наряд. На этот раз с помощью света и проекции на неё «надели» национальный дэгэл рода сартуул. Произошло это вечером во вторник, 21 ноября.



Всего в её «гардеробе» дэгэлы пяти субэтносов – булагат, хори, сартуул, цонгол и хонгоодор.



Как сообщили в комитете городского хозяйства, цвета и украшения воссозданы по архивным фотографиям музея истории Бурятии имени Хангалова и при личной помощи хранителя этнографической коллекции Национального музея Любови Левитиной.



– Мы присутствуем при очередной смене одежды нашей скульптуры «Гостеприимная Бурятия». К Новому году мы оденем её в новый праздничный наряд, - рассказал заммэра – председатель комитета городского хозяйства Сергей Гашев.



Кроме того, по его словам, в этом году улан-удэнцев ждёт сюрприз по подсветке городской ёлки.



Ранее в Улан-Удэ разместили гобо-проекторы с надписью «Улан-Удэ» на горе Батарейная и сделали архитектурную подсветку зданий в центре города, на «Арбате», Гостиных рядах.

