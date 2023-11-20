Работы планируют завершить до конца этого года
В одном из близлежащих районов Улан-Удэ завершается строительство детского сада. Речь идёт о селе Поселье Иволгинского района. Подрядная организация построила объект уже на 90%. Новое дошкольное учреждение будет отапливаться от газовой котельной, а для каждой группы здесь предусмотрели отдельную детскую площадку. Планируется, что в начале следующего года детский сад примет 250 ребятишек.
Меньше чем за год строители возвели здание двухэтажного детского сада. Сегодня здесь идут отделочные работы. В здании будут комнаты для занятий, пищеблок, медицинский блок, актовый и спортивный залы, кабинеты психолога и логопеда. Подрядная организация заверяет, что строительство завершится в намеченные сроки, то есть до конца этого года.
- Строительство детского в селе Полесье вышло на финишную прямую. Сейчас подрядчик осуществляет монтаж внутренних электрических сетей, систем вентиляции и дымоудаления, вентилируемого фасада, а также устройство металлических эвакуационных лестниц, завершает внутреннюю отделку, приступает к установке оборудования. Практически все оборудование уже поставлено на объект, - рассказал начальник управления капитального строительства Бурятии Анатолий Урбанов.
На финальном этапе на объекте работает 83 человека и 5 единиц техники. На строительство детского сада направлено более 400 млн рублей из федерального бюджета.
В пригороде Улан-Удэ достраивают детсад стоимостью более 400 млн
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