В Бурятии северяне ударились в панику из-за медведя-шатуна



В единой дежурно-диспетчерской службе (ЕДДС) района отметили: около водоёма в самом деле обнаружили медвежьи следы. О них сообщили инспектору Бурприроднадзора. На место по отпечаткам лап зверя отправились и охотники.



- Медведь ушёл в сторону гольцов. При последующих обследованиях его следы не обнаружили, – сообщает «Муя-инфо.24/7» со ссылкой на ЕДДС.











Самцы готовят себе отдельную берлогу, а самки погружаются в сон с медвежатами, родившимися в прошлом году. Зимуют звери в глухом лесу, на старых вырубках и гарях, под корнями или стволами деревьев. Иногда они роют яму или ложатся в расщелинах скал и пещерах. Мишки, предпочитающие комфорт, натаскивают подстилку – сухие листья, мох, ветки хвойных деревьев.

Как пояснили ранее во ФГБУ «Заповедное Подлеморье», зимой бурые хищники спят 60 до 200 дней – всё зависит от состояния их здоровья и погоды. У косолапых в это время снижаются температура тела, частота дыхания и ритм сердца и замедляется обмен веществ.Самцы готовят себе отдельную берлогу, а самки погружаются в сон с медвежатами, родившимися в прошлом году. Зимуют звери в глухом лесу, на старых вырубках и гарях, под корнями или стволами деревьев. Иногда они роют яму или ложатся в расщелинах скал и пещерах. Мишки, предпочитающие комфорт, натаскивают подстилку – сухие листья, мох, ветки хвойных деревьев.

Жители Муйского района забили тревогу из-за слухов о медведе, который не ушёл в зимнюю спячку и теперь бродит возле озера Ульто. Люди заявили, что это очень страшно и призвали проверить информацию, пока, мол, не случилась беда.