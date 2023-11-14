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«Пляжные» борцы Бурятии завоевали 8 медалей чемпионата России

«Пляжные» борцы Бурятии завоевали 8 медалей чемпионата России
Общество,  Фото:пресс-служба минспорта РБ
Четыре награды – золотые

12 ноября в Москве прошёл чемпионат России по пляжной борьбе среди мужчин и женщин. Национальные соревнования состоялись на площадке центра пляжных видов спорта «Лето».

Как сообщает федерация спортивной борьбы РБ, борцы Бурятии завоевали четыре золотые медали чемпионата. Так, победителями и призёрами соревнований стали:

Весовая категория 70 кг
Игорь Упхоев – «золото»
Виктор Жербаев – «бронза»

Весовая категория 80 кг
Сангади Ульзетуев – «золото»
Сандан Гармаев – «серебро»

Весовая категория 90 кг
Кирилл Эрхитуев – «золото»
Зоригто Ухинов – «бронза»

Весовая категория свыше 90 кг
Эрдэм Цыренжапов – «серебро»

Абсолютное первенство
Эрдэм Цыренжапов – «золото»

Напомним, что первый чемпионат России по пляжной борьбе состоялся в декабре 2021 года. Кроме этого, новый вид спорта включили в программу Летних юношеских Олимпийских игр, которые состоятся в 2026-м в Сенегале.

Бурятия пляжная борьба спорт чемпионат России

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