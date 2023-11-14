«Пляжные» борцы Бурятии завоевали 8 медалей чемпионата России

Общество, Фото: пресс-служба минспорта РБ

Четыре награды – золотые



12 ноября в Москве прошёл чемпионат России по пляжной борьбе среди мужчин и женщин. Национальные соревнования состоялись на площадке центра пляжных видов спорта «Лето».



Как сообщает федерация спортивной борьбы РБ, борцы Бурятии завоевали четыре золотые медали чемпионата. Так, победителями и призёрами соревнований стали:



Весовая категория 70 кг

Игорь Упхоев – «золото»

Виктор Жербаев – «бронза»



Весовая категория 80 кг

Сангади Ульзетуев – «золото»

Сандан Гармаев – «серебро»



Весовая категория 90 кг

Кирилл Эрхитуев – «золото»

Зоригто Ухинов – «бронза»



Весовая категория свыше 90 кг

Эрдэм Цыренжапов – «серебро»



Абсолютное первенство

Эрдэм Цыренжапов – «золото»



Напомним, что первый чемпионат России по пляжной борьбе состоялся в декабре 2021 года. Кроме этого, новый вид спорта включили в программу Летних юношеских Олимпийских игр, которые состоятся в 2026-м в Сенегале.



