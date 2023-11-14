Север Бурятии защитят от реки после масштабного наводнения



Федеральное агентство водных ресурсов (Росводресурсы) направит 138 миллионов 400 тысяч рублей четырём российским регионам для защиты от наводнений и обеспечения безопасности гидротехнических сооружений. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин, сообщили в Минприроды России.



Деньги получат Карачаево-Черкессия, Нижегородская и Вологодская область и Бурятия. Это стало возможным в том числе благодаря экономии средств других субъектов в ходе конкурсных процедур.



- Гидротехнические сооружения (ГТС) являются важной частью инфраструктуры в населённых пунктах. Помимо защиты от наводнений и накопления ресурса в случае дефицита, исправное состояние таких объектов сказывается на комплексном развитии территорий – качественно изменяются городские пространства, повышается комфорт жителей посёлков и деревень, – пояснила замруководителя Росводресурсов Наталия Сологуб.



Бурятии выделят два миллиона на разработку проекта по капитальному ремонта гидротехнического сооружения в Северо-Байкальском районе. Как Бурятии выделят два миллиона на разработку проекта по капитальному ремонта гидротехнического сооружения в Северо-Байкальском районе. Как сообщал «Байкал-Daily» , в августе вышедшая из берегов река Холодная размыла участок Байкало-Амурской магистрали (БАМ). Она разрушила дамбу около посёлка Холодная и вода, прорвавшись через неё, хлынула на железнодорожные пути.



Движение поездов там пришлось остановить. В муниципальном образовании ввели режим чрезвычайной ситуации. Железнодорожники в тот же день приступили к аварийно-восстановительным работам.



Сквозное движение поездов открыли уже через три дня, а вот на полную ликвидацию последствий стихии ушло больше месяца. БАМ окончательно



В Минприроды РФ отметили, что Холодная летом поднялась на 2,6 метра и размыла четверть гидротехнического сооружения. Сквозное движение поездов открыли уже через три дня, а вот на полную ликвидацию последствий стихии ушло больше месяца. БАМ окончательно восстановили в начале октября.В Минприроды РФ отметили, что Холодная летом поднялась на 2,6 метра и размыла четверть гидротехнического сооружения.



- Это привело к повреждению Байкало-Амурской магистрали на участке «Северобайкальск – Новый Уоян» и изменению русла реки. Аварийно-восстановительные работы позволили вернуть её в русло, укрепить разрушенную часть дамбы и возобновить железнодорожное сообщение. Для эффективной защиты всей прилегающей территории необходимо также капитально отремонтировать ГТС на участках, не затронутых паводком, – пояснили в федеральном ведомстве.

