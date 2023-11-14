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Север Бурятии защитят от реки после масштабного наводнения

Север Бурятии защитят от реки после масштабного наводнения
Общество, 
Москва даст республике деньги на капремонт дамбы возле БАМ

Федеральное агентство водных ресурсов (Росводресурсы) направит 138 миллионов 400 тысяч рублей четырём российским регионам для защиты от наводнений и обеспечения безопасности гидротехнических сооружений. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин, сообщили в Минприроды России.

Деньги получат Карачаево-Черкессия, Нижегородская и Вологодская область и Бурятия. Это стало возможным в том числе благодаря экономии средств других субъектов в ходе конкурсных процедур.

- Гидротехнические сооружения (ГТС) являются важной частью инфраструктуры в населённых пунктах. Помимо защиты от наводнений и накопления ресурса в случае дефицита, исправное состояние таких объектов сказывается на комплексном развитии территорий – качественно изменяются городские пространства, повышается комфорт жителей посёлков и деревень, – пояснила замруководителя Росводресурсов Наталия Сологуб.

Бурятии выделят два миллиона на разработку проекта по капитальному ремонта гидротехнического сооружения в Северо-Байкальском районе. Как сообщал «Байкал-Daily», в августе вышедшая из берегов река Холодная размыла участок Байкало-Амурской магистрали (БАМ). Она разрушила дамбу около посёлка Холодная и вода, прорвавшись через неё, хлынула на железнодорожные пути.

Движение поездов там пришлось остановить. В муниципальном образовании ввели режим чрезвычайной ситуации. Железнодорожники в тот же день приступили к аварийно-восстановительным работам.

Сквозное движение поездов открыли уже через три дня, а вот на полную ликвидацию последствий стихии ушло больше месяца. БАМ окончательно восстановили в начале октября.

В Минприроды РФ отметили, что Холодная летом поднялась на 2,6 метра и размыла четверть гидротехнического сооружения.
 
- Это привело к повреждению Байкало-Амурской магистрали на участке «Северобайкальск – Новый Уоян» и изменению русла реки. Аварийно-восстановительные работы позволили вернуть её в русло, укрепить разрушенную часть дамбы и возобновить железнодорожное сообщение. Для эффективной защиты всей прилегающей территории необходимо также капитально отремонтировать ГТС на участках, не затронутых паводком, – пояснили в федеральном ведомстве. 
наводнение река дамба БАМ

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