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Глава Бурятии поздравил школьников Забайкальского с новой школой

Глава Бурятии поздравил школьников Забайкальского с новой школой
Общество,  Фото:пресс-служба правительства РБ
Занятия здесь начнутся уже завтра

В микрорайоне Забайкальский города Улан-Удэ построена новая школа. Занятия в новой школе №55 начинаются уже с завтрашнего дня, 8 ноября.

- В первую очередь с этим событием поздравляю детей, родителей, учителей. В микрорайоне Забайкальский старая школа была переполнена, более 800 учеников училось в школе, рассчитанной на 250 мест. Чтобы столько учеников поместилось, прошлось отказаться от библиотеки, актового зала, все кабинеты были оборудованы под учебные классы, - написал на своей личной странице глава Бурятии Алексей Цыденов.

В новом здании 2 спортивных зала, библиотека, актовый зал с костюмерной, музыкальным и световым оборудованием. Все классы полностью оборудованы для учебной деятельности. Так, в каждом классе, помимо классической доски, установлены интерактивные панели. Вокруг школы создана спортивная инфраструктура со стадионом. Полная стоимость школы со всем оборудованием почти 1 млрд рублей.

- В общем, всё оборудовано, все условия созданы для развития наших детей, чтобы они уверенно двигались в жизни вперёд, - добавил глава республики. - Ещё раз поздравляю жителей Забайкальского, а школьникам, у которых занятия в новой школе начинаются уже с завтрашнего дня, желаю хорошей учёбы, крепкой дружбы и успеха. 
Бурятия школа строительство образование

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