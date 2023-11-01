В Улан-Удэ возвели «тысячную» школу

Общество, Фото: УКС РБ

В Бурятии реализован один из масштабных строительных проектов



В микрорайоне Забайкальский города Улан-Удэ построили школу, которая по счёту стала тысячной в России, реализованной в рамках национального проекта «Образование». Её строительство было выполнено всего за один год. Сейчас здание готовят к открытию: завершается расстановка мебели и оборудования. Уже в скором времени новое учебное заведение примет 360 детей. Новому образовательному учреждению присвоен №55.



Одной из основных трудностей с которой столкнулся подрядчик при строительстве – это сложный песчаный рельеф.



- Сложность была в том, что здесь были курганы, холмы, то есть песчаное основание характерное для нашего города. Порядка 15 тысяч кубов грунта было вывезено при строительстве. В самые пиковые моменты строительства на объекте работало около 20 подрядных организаций, численность рабочих доходила до 120 человек, - поделился своими впечатлениями начальник участка подрядной организации Баир Ерахаев.



Как рассказал зампред правительства Бурятии по развитию инфраструктуры Евгений Луковников, новая школа состоит из пяти блоков и газовой котельной. В здании помимо учебных кабинетов расположены актовый зал, библиотека, два спортивных зала с высокими потолками, пищеблок, оснащённые техникой мастерские и лаборатории.



Новое здание постарались вписать в местный пейзаж. Школу возвели в шаговой доступности от жилых домов и детского сада.



- Изначально на этом месте был просто песчаный пустырь. Теперь здесь газоны, красивые детские площадки, спортивный комплекс, ну и сама школа отличная. Стены отделаны СПМ- панелями. Их плюс в содержании: не нужно ежегодно красить, достаточно просто помыть. Если сломалась одна из панелей, её легко заменить. Это большой плюс в содержании, - рассказал начальник управления капительного строительства Бурятии Анатолий Урбанов.



Отметим, до конца 2024 года в России построят не менее 1300 новых школ для более миллиона учащихся.



