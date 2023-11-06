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Улан-Батор вошёл в «Сеть творческих городов» ЮНЕСКО

Улан-Батор вошёл в «Сеть творческих городов» ЮНЕСКО
Общество,  Фото:Баир Мохосоев
Его признали городом декоративно-прикладного и народного искусства

Столица Монголии вошла в «Сеть творческих городов» ЮНЕСКО как «Город декоративно-прикладного и народного искусства». Новые города, присоединяющиеся к сети, получают признание за их приверженность к распространению культуры и творчества в рамках своих стратегий развития, а также за демонстрацию инновационных методов городского планирования, ориентированного на человека.

В настоящее время «Сеть творческих городов» объединяет 350 городов из более чем 100 стран мира и охватывает семь креативных направлений: декоративно-прикладное и народное искусство, дизайн, кино, гастрономию, литературу, медиаискусство и музыку. «Творческие города» также направят свои усилия для борьбы с такими растущими угрозами, как потепление климата, неравенство и урбанизация.

- «Сеть творческих городов» ЮНЕСКО создана в 2004 году для содействия сотрудничеству между городами, которые определили творчество как стратегический фактор устойчивого городского развития. Ежегодная конференция пройдёт в Португалии в июле 2024 года, - сообщает новостное агентство «Монцамэ».

Монголия

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