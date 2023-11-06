Мероприятие проведут в Булганском аймаке Монголии
3 ноября в Булганском аймаке Монголии прошло первое заседание оргкомитета международного фестиваля «Алтаргана-2024» (6+). В работе заседания приняла участие делегация Бурятии. Также участвовали представители Иркутской области, Забайкальского края, Китая и аймаков Монголии.
- ХV международный бурятский национальный фестиваль «Алтаргана» состоится 26-28 июля 2024 года, - сообщила министр культуры Бурятии Соелма Дагаева.
Участники заседания обсудили даты проведения фестиваля, положение и правила, бюджет, место проведения, внесли на рассмотрение свои предложения. Также сформирован международный комитет по подготовке фестиваля.
Напомним, что местом проведения бурятского фестиваля «Алтаргана-2024» был определен Булганский аймак Монголии. Решение об этом было принято по итогам прошлого фестиваля.
Как рассказали в республиканском центре народного творчества, всемирный бурятский фестиваль «Алтаргана» – это главное мероприятие по возрождению, сохранению и развитию традиционной культуры бурятского народа. Фестиваль появился в 1990 году в Монголии в виде песенного конкурса и стал крупным форумом, способствующим духовному единению и консолидации народа, проживающего в разных регионах России и других государствах.
Стартовала подготовка к проведению всемирного фестиваля бурят «Алтаргана»
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