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Уроженка Бурятии может стать «Звездой» вокального шоу на федеральном канале

Уроженка Бурятии может стать «Звездой» вокального шоу на федеральном канале
Общество,  Фото:личная страница В. Орбодоевой
Виктория Орбодоева примет участие в популярном музыкальном проекте

Педагог по вокалу и композитор из Бурятии Виктория Орбодоева, которая сейчас живёт и работает в Москве, примет участие в вокальном шоу «Звезда-2024» (возрастное ограничение – 6+) на одноимённом телеканале. Её имя появилось накануне в списке конкурсантов на официальной странице проекта во «ВКонтакте».

За победу в музыкальном состязании поборются представители всех 89 российских регионов. «Спасибо! Буду представлять Бурятию на суперпроекте «Звезда», – написала сама Виктория в соцсетях.
 
Минувшей весной девушка засветилась в телешоу «Голос» на Первом канале (возрастное ограничение – 12+). Она исполнила отрывок из бурятской народной песни, а завершила своё выступление композицией Адель «Easy on me». Правда, к нашей землячке никто из членов жюри тогда не повернулся и слепое прослушивание она не прошла.

Ранее на конкурс «Звезда-2023» (6+) попала жительница Заиграевского района Анжелика Киселёва. Она прошла отбор на проект. Выпуск с её участием показали в середине апреля. Выйдя на сцену, девушка исполнила хит «Не оставляй меня, любимый» группы «Виа Гра». Выступление жюри оценило на 60 баллов из 100.

Дальнейшее участие Анжелики в шоу зависело от итогов зрительского голосования. Оно проходило на сайте «зазвезду.рф» и продолжалось ровно сутки после выхода программы в эфир. К сожалению, голоса земляков её не спасли. Зрители отдали предпочтение представительнице Калмыкии Эльгене Цереновой.
музыка телешоу

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