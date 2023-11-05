Уроженка Бурятии может стать «Звездой» вокального шоу на федеральном канале



Педагог по вокалу и композитор из Бурятии Виктория Орбодоева, которая сейчас живёт и работает в Москве, примет участие в вокальном шоу «Звезда-2024» (возрастное ограничение – 6+) на одноимённом телеканале. Её имя появилось накануне в списке конкурсантов на официальной странице проекта во «ВКонтакте».



За победу в музыкальном состязании поборются представители всех 89 российских регионов. «Спасибо! Буду представлять Бурятию на суперпроекте «Звезда», – написала сама Виктория в соцсетях.



Минувшей весной девушка засветилась в телешоу «Голос» на Первом канале (возрастное ограничение – 12+). Она исполнила отрывок из бурятской народной песни, а завершила своё выступление композицией Адель «Easy on me». Правда, к нашей землячке никто из членов жюри тогда

Минувшей весной девушка засветилась в телешоу «Голос» на Первом канале (). Она исполнила отрывок из бурятской народной песни, а завершила своё выступление композицией Адель «Easy on me». Правда, к нашей землячке никто из членов жюри тогда не повернулся и слепое прослушивание она не прошла.





Ранее на конкурс «Звезда-2023» (6+) попала жительница Заиграевского района Анжелика Киселёва. Она прошла отбор на проект. Выпуск с её участием показали в середине апреля. Выйдя на сцену, девушка исполнила хит «Не оставляй меня, любимый» группы «Виа Гра». Выступление жюри оценило на 60 баллов из 100.



Дальнейшее участие Анжелики в шоу зависело от итогов зрительского голосования. Оно проходило на сайте «зазвезду.рф» и продолжалось ровно сутки после выхода программы в эфир. К сожалению, голоса земляков её не спасли. Зрители отдали предпочтение представительнице Калмыкии Эльгене Цереновой.