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В Бурятии будут отстреливать бакланов

В Бурятии будут отстреливать бакланов
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Их численность достигла почти 50 тысяч

В Бурятии численность большого баклана, по состоянию на осень 2022 года, составляет 48-49 тысяч особей. Таковы результаты мониторинговых исследований специалистов-орнитологов Бурятского государственного университета.

В связи с превышением показателя максимальной численности бакланов и нанесения ими ущерба объектам животного мира и среде их обитания специалистами, рекомендовано провести регулирование численности баклана. Об этом «Байкал-Daily» сообщили в Бурприроднадзоре.

- Регулирование пройдёт в научно-обоснованных объёмах – в размере трёх тысячи особей. Будут привлечены специалисты охотничьих хозяйств в районах республики с наибольшим количеством гнездовых колоний - Баргузинском, Кабанском, Северо-Байкальском, Прибайкальском и Селенгинском районах, - пояснили в Бурприроднадзоре.

Муниципалитетам рекомендовано предусмотреть возмещение затрат охотникам, так как добыча птицы – трудоёмкий и дорогостоящий процесс. Первым откликнулся Северо-Байкальский район, где уже прорабатывают вопрос о возмещении затрат для охотников на бакланов.

Речь о регулировании численности бакланов идёт давно, поскольку они съедают тонны рыбы и становятся вредителями леса. Так, например, остров Голый впечатляет не заповедными красотами, а мёртвыми деревьями. Вековые сосны там буквально выгорели от ядовитого помёта бакланов (концентрация азота в 30 раз больше, чем в обычном навозе). Такая же ситуация сложилась и на берегу озера Бармашевое.
птицы Байкал

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