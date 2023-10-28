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В Улан-Удэ выбрали лучших водителей в сфере городского хозяйства

В Улан-Удэ выбрали лучших водителей в сфере городского хозяйства
Общество,  Фото:КГХ
В конкурсе также участвовали студенты

В преддверии Дня автомобилиста в техникуме строительства и городского хозяйства прошёл ежегодный конкурс профессионального мастерства среди водителей комбината по благоустройству и студентов техникума.

Лучшего в профессии выбирали по сумме баллов за два этапа конкурса: теории и практики на автодроме. В рамках практической части участникам нужно было быстро и безошибочно припарковаться, остановиться, начать движение на подъёме с габаритными воротами и др. Также водители парковались задним ходом на узкой парковке.

Победителем конкурса среди профессионалов стал сотрудник комбината по благоустройству Алексей Кузьмин. На втором и третьем месте его коллеги - Георгий Бурдуковский и Денис Матвеев. Лучшим среди студентов техникума строительства и городского хозяйства стал Аюр Санжиев, второе место у Вадима Никитина, третье – у Артёма Степаненко, сообщили в Комитете городского хозяйства.

Победителям и призёрам конкурса вручили денежные призы, а каждому участнику - студенту ещё и сертификаты на гарантированное трудоустройство в комбинат.
конкурс профессионального мастерства водители КГХ

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