Бурятия присоединится ко всероссийской «Ночи искусств»

Общество, Фото: Сергей Тарасенко, из архива

Ежегодную акцию проведут 4 и 5 ноября



В этом году всероссийская культурная акция «Ночь искусств» (12+) предлагает участникам и зрителям окунуться в мир художественного творчества и открыть для себя новые измерения искусства. Темой «Ночи искусств» этого года станет «Взгляд в будущее». На мероприятии покажут, как современное искусство может вдохновить на рефлексию о различных сферах жизни и общества.



- Особенностью этой «Ночи искусств» будет использование новых технологий и интерактивных форматов. Участники смогут не только наблюдать за выступлениями и выставками, но и активно взаимодействовать с произведениями искусства. Благодаря различным инсталляциям и интерактивным проектам, каждый посетитель сможет стать частью произведения искусства и ощутить неповторимую атмосферу творчества, - рассказала министр культуры Бурятии Соелма Дагаева.



К акции присоединятся культурные учреждения республики. Так, 4 ноября в Русском драматическом театре им. Н.А. Бестужева пройдёт торжественное собрание общественности «Единство народов в сердцах патриотов» (6+). В мероприятии примут участие творческие коллективы Бурятии. Посетители концерта увидят воинов древней Руси, солдат Петровской эпохи, солдат эпохи Николая I (декабристы) и времён гражданской войны 1917-1922 гг.



В Кяхтинском краеведческом музее им. академика В.А. Обручева планируется провести ряд образовательных мероприятий (6+), направленных на раскрытие культурного потенциала пяти этнических групп, проживающих на территории республики. Здесь пройдут мастер-классы, образовательные уроки и выступления фольклорных ансамблей района и артистов Бурятского драматического театра им. Х. Намсараева.



В улан-удэнском филиале Кяхтинского краеведческого музея им. академика В.А. Обручева представят реконструированные костюмы, предметы вооружений «индейского периода», когда первые поселенцы начали переселение с Байкальского региона (Мальта, Буреть) в Южную и Северную Америку через Берингов пролив. Также расскажут об оставшихся племенах, ставшими создателями первых государств в Центральной Азии. Будут проводиться тематические экскурсии и лекции по истории, этнографии (6+).



В художественном музее им. Ц.С. Сампилова будут организованы различные мероприятия (6+): мастер-классы, блиц-портреты от художников Бурятии, викторина, квест-игра, чтение стихотворений известных писателей, будут доступны выставки.



В рамках акции гостей национальной библиотеки ждёт программа (12+), включающая: виртуальную экскурсию, турнир по компьютерным играм, «Библиотеку ощущений», мастер-классы, виртуальный концертный зал. Кроме этого, пройдёт турнир по спидкубингу. Также будет оформлена выставка о художественной литературе Бурятии».



В республиканской детско-юношеской библиотеке состоятся интеллектуальная и настольная игры, мастер-классы, выставка плакатов, игровая программа, выставка детских рисунков и викторина (6+). Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры РБ.



Возрастное ограничение: 12+.

