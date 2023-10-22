Они накроют некоторые районы республики
Небывалое тепло, которое предсказали ранее российские синоптики, продержится в Бурятии ещё как минимум два дня. В воскресенье, 22 октября, воздух в республике прогреется до +10, +15 градусов и лишь кое-где обещают от +3 до +8. В Улан-Удэ будет ясно и от +10 до +12.
Правда, в некоторых районах к вечеру обещают небольшой дождь и мокрый снег. Ветер усилится до 14 метров в секунду.
В понедельник, 23 октября, в Бурятии преимущественно без осадков. Ночью ожидается от -1 до -6, местами – от -7 до -12, а по Прибайкалью – от -1 до +3. В дневное время – от +5 до +10, где-то – до +15. Ветер восточный, 4-9 м/с с порывами до 14 м/с.
«Супертепло» в Бурятии подпортят ветер и мокрый снег
Общество, Фото:
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