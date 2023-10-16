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Бурятию в разгар октября накроет «супертепло»

Бурятию в разгар октября накроет «супертепло»
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
В республике пообещали +16 градусов

На смену похолоданию и сильному ветру в Бурятию скоро придёт потепление. Об этом рассказал ТАСС руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, в ближайшие дни в Приволжском федеральном округе, Курганской и Свердловской областях, Якутии и ряде других регионов температура за окном будет на 6-8 градусов выше нормы – в разгар октября в эти субъекты нагрянет настоящее бабье лето.

- В ближайшие два дня там прогнозируется от +14 до +18 градусов. На Урале тоже будет супертепло. Аномалии составят плюс 7-8 градусов, – цитирует Романа Вильфанда издание.

Погода также порадует жителей Новосибирской, Омской и Томской областей и Таймыра. В Бурятии и на юге Забайкалья тоже обещают необычное тепло – до + 11, +16 градусов, добавил метеоролог.

В конце сентября в Бурятском гидрометцентре дали краткий прогноз на второй осенний месяц. Там сообщили, что средняя температура воздуха в октябре будет примерно на 1-2°С выше, чем в предыдущие годы, а в южной и средней части Байкала и в юго-западных районах она окажется близкой к средним многолетним значениям

В итоге эту информацию подкорректировали – среднемесячная температура превысит привычную всего на 1°С. Осадков в большинстве районов выпадет не меньше, а столько же, сколько обычно. Лишь на юго-западе республики октябрь выдастся засушливым.
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