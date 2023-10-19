На строительстве нового терминала аэропорта «Байкал» завершаются работы по заливке бетона

Скоро начнётся монтаж каркаса
Работы по строительству нового терминала внутренних линий улан-удэнского аэропорта «идут активно». Об этом сообщил в соцсетях гендиректор аэропорт Дмитрий Гармаев.
«Генеральный подрядчик завершает монолитные работы, - написал он, - и уже начал завоз металлоконструкций».
Судя по приложенному фото, уже вырисовывается каркас будущего терминала.«Байкал-Daily» сообщал, что международный аэропорт «Байкал» стал резидентом ТОР «Бурятия» после подписание соглашения на Восточном экономическом форуме во Владивостоке. Подписанное соглашение и включение проекта строительства аэропорта в территорию опережающего развития даёт дополнительные налоговые льготы для инвестора, тем самым поможет снизить затраты инвестора и, соответственно, стоимость билетов для пассажиров, отмечал глава Бурятии.
В апреле 2023 года в аэропорту началась разработка котлована под будущий терминал. Строительство обойдётся в 3 миллиарда 118 миллионов рублей. В качестве инвестора выступает собственник воздушной гавани – компания «Новапорт Холдинг». Госкорпорация ВЭБ.РФ предоставила ей льготный кредит на эти цели.
Двухэтажный аэровокзальный комплекс в буддийском стиле высотой в 17 метров и площадью в 6 629 квадратных метров возводят с западной стороны от нынешнего здания, предназначенного для всех рейсов. С северной стороны на уровне второго этажа к нему будут примыкать посадочные галереи, ведущие к двум телетрапам. Это позволит пассажирам попадать из терминала сразу на борт самолёта. Пока что их подвозят на автобусах.
После окончания строительства нового терминала (по плану - сентябрь 2024 года) старый советский аэровокзал отдадут под выполнение международных полётов.