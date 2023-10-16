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Военнослужащие из Бурятии смогут молиться в зоне СВО

Военнослужащие из Бурятии смогут молиться в зоне СВО
Общество,  Фото:Правительство Бурятии
Для этого там установили специальную войлочную юрту

У участников специальной военной операции из Бурятии появилась возможность молиться прямо в зоне СВО. Там для верующих установили специальную юрту диаметром в пять с лишним метров, рассказали в пресс-службе правительства РБ.

Пять решётчатых стен покрыты тремя слоями войлока и плотным синтепоном. Это позволит круглый год поддерживать комфортную температуру в юрте, которую построили по просьбе самих военнослужащих на средства бурятских предпринимателей. Её уже перевезли на место и установили.



Бойцы поблагодарили за помощь власти республики и Буддийскую традиционную Сангху России, в частности – её председателя Пандито Хамбо Ламу Дамба Аюшеева. Лидер российских буддистов предложил отправить в зону спецоперации представителей БТСР, которые будут постоянно нести религиозную службу и совершать молебны в «полевом» буддийском храме. 




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