Военнослужащие из Бурятии смогут молиться в зоне СВО

















У участников специальной военной операции из Бурятии появилась возможность молиться прямо в зоне СВО. Там для верующих установили специальную юрту диаметром в пять с лишним метров, рассказали в пресс-службе правительства РБ.Пять решётчатых стен покрыты тремя слоями войлока и плотным синтепоном. Это позволит круглый год поддерживать комфортную температуру в юрте, которую построили по просьбе самих военнослужащих на средства бурятских предпринимателей. Её уже перевезли на место и установили.Бойцы поблагодарили за помощь власти республики и Буддийскую традиционную Сангху России, в частности – её председателя Пандито Хамбо Ламу Дамба Аюшеева. Лидер российских буддистов предложил отправить в зону спецоперации представителей БТСР, которые будут постоянно нести религиозную службу и совершать молебны в «полевом» буддийском храме.