Вручение состоялось на форуме классных руководителей
Педагогу из специальной коррекционной школы города Усть-Илимска Светлане Харченко вручено благодарственное письмо президента Российской Федерации Владимира Путина. Награждение состоялось в День учителя на III Всероссийском форуме классных руководителей (ФКР), который проходит в Москве, сообщили в пресс-службе правительства Иркутской области.
Начальник управления президента Российской Федерации по общественным проектам Сергей Новиков вручил награды 23 амбассадорам форума классных руководителей, которые представляют этот федеральный проект в своих регионах.
Как сообщал «Байкал-Daily», также благодарственное письмо президента России получила учительница из Бурятии Елена Вострикова.
Педагог из Иркутской области получила благодарственное письмо президента России
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