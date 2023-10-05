05 октября

04 октября

Популярное

В Иркутской области капитально отремонтируют мост через реку Лену

В Иркутской области капитально отремонтируют мост через реку Лену
Общество,  Фото:пресс-служба правительства Иркутской области
Провести капитальный ремонт планируется за два года

На мосту через реку Лену в Усть-Куте начат капитальный ремонт, сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.

Там проведут масштабные работы, задача которых – усилить сооружение. Оно расположено на автомобильной дороге Усть-Кут – Уоян, которая включена в опорную сеть Российской Федерации и имеет наиболее интенсивное движение по сравнению с другими дорогами Иркутской области. По ней идёт снабжение северных территорий региона, доставляют тяжёлые грузы в Бурятии и Саха (Якутия), а также на северные месторождения полезных ископаемых.

Капитальный ремонт проведут в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». На это из федерального и областного бюджетов направлено 297 млн рублей.

– Усть-Кут – это крупный транспортный узел, где пересекаются водные, воздушные и автомобильные пути. Мост через Лену имеет стратегическое значение. Сейчас его можно эксплуатировать только с ограничениями по скорости и нагрузке автомобилей, что недопустимо. В 2021 году во время рабочей поездки я обратил внимание на необходимость его приведения в нормативное состояние и очень рад началу капитального ремонта, – отметил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

Мост через Лену построили в 1989 году. Его протяжённость – 394,8 метра, ширина проезжей части – семь метров, две полосы движения. Для капитального ремонта разработана проектная документация, получено положительное заключение государственной экспертизы, определён подрядчик. Он начал подготовительные работы. Установлены предупреждающие дорожные знаки и светофор для реверсивного движения. Возведена новая шкафная стенка, отделяющая торец пролётного строения и опорные части от подхода к мосту. Организовано движение по одной полосе.

– Капитальный ремонт приведёт мост к нормативным характеристикам. Специалисты отремонтируют опоры, пролётные строения, заменят плиты проезжей части и тротуаров, установят барьерные ограждения. Дорожная одежда подходов и моста будет выполнена из асфальтобетона, – отметил министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области Максим Лобанов.

Для выполнения капитального ремонта мост перекрывать не будут. На время замены пролётных строений сделают временную схему проезда – реверсивное движение. Провести капитальный ремонт планируется за два года.

Иркутская область мост национальный проект

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Улан-Удэ студенты собрали 18 мешков мусора
В Улан-Удэ студенты собрали 18 мешков мусора
Общество, 05.10.2023
Мусор собирали вблизи дороги
В Иркутске 153 курсанта Восточно-Сибирского института МВД России приняли присягу
В Иркутске 153 курсанта Восточно-Сибирского института МВД России приняли присягу
Общество, 05.10.2023
Торжественное мероприятие прошло возле Вечного огня 
В Иркутской области капитально отремонтируют мост через реку Лену
В Иркутской области капитально отремонтируют мост через реку Лену
Общество, 05.10.2023
Провести капитальный ремонт планируется за два года
В Забайкалье подешевели бензин, молоко и сахар
В Забайкалье подешевели бензин, молоко и сахар
Общество, 05.10.2023
Минэкономики в постоянном режиме мониторит цены на социально-значимые товары и продукты
В Бурятии инаугурировался ещё один районный глава
В Бурятии инаугурировался ещё один районный глава
Общество, 05.10.2023
Сергея Гонжитова избрали на третий срок
Юные лесники посетили экологическую тропу на севере Бурятии
Юные лесники посетили экологическую тропу на севере Бурятии
Общество, 05.10.2023
Для этого школьники проехали на электричке 120 километров
В Бурятии ещё в одном селе погасли фонари
В Бурятии ещё в одном селе погасли фонари
Общество, 05.10.2023
Местные жители заявили, что до них никому нет дела

Сельских школьников в Бурятии преследуют собаки
Общество, 05.10.2023
Они целый день бегают по райцентру стаями 
В военных городках в Улан-Удэ начался транспортный коллапс
В военных городках в Улан-Удэ начался транспортный коллапс
Общество, 05.10.2023
Вместо просторных «Волгабасов» туда запустили тесный ПАЗик

В Бурятии проходит неделя по борьбе с раком молочной железы
В Бурятии проходит неделя по борьбе с раком молочной железы
Общество, 05.10.2023
Жительницам республики советуют проходить УЗИ молочных желёз один раз в год
Жительницы Бурятии навестили в Москве раненых на СВО земляков
Жительницы Бурятии навестили в Москве раненых на СВО земляков
Общество, 05.10.2023
Они приготовили для бойцов буузы и фаршированные перцы
В Улан-Удэ глава комитета по образованию спела про команду молодости
В Улан-Удэ глава комитета по образованию спела про команду молодости
Общество, 05.10.2023
Вместе с Татьяной Митрофановой известную песню исполнили директора городских СОШ
Сотрудник УФСИН Бурятии победил в турнире по шахматам в ДФО
Сотрудник УФСИН Бурятии победил в турнире по шахматам в ДФО
Общество, 05.10.2023
Он закончил турнир с 6 победами и 1 ничьей

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^