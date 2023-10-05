В Иркутской области капитально отремонтируют мост через реку Лену





На мосту через реку Лену в Усть-Куте начат капитальный ремонт, сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.Там проведут масштабные работы, задача которых – усилить сооружение. Оно расположено на автомобильной дороге Усть-Кут – Уоян, которая включена в опорную сеть Российской Федерации и имеет наиболее интенсивное движение по сравнению с другими дорогами Иркутской области. По ней идёт снабжение северных территорий региона, доставляют тяжёлые грузы в Бурятии и Саха (Якутия), а также на северные месторождения полезных ископаемых.Капитальный ремонт проведут в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». На это из федерального и областного бюджетов направлено 297 млн рублей.– Усть-Кут – это крупный транспортный узел, где пересекаются водные, воздушные и автомобильные пути. Мост через Лену имеет стратегическое значение. Сейчас его можно эксплуатировать только с ограничениями по скорости и нагрузке автомобилей, что недопустимо. В 2021 году во время рабочей поездки я обратил внимание на необходимость его приведения в нормативное состояние и очень рад началу капитального ремонта, – отметил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.Мост через Лену построили в 1989 году. Его протяжённость – 394,8 метра, ширина проезжей части – семь метров, две полосы движения. Для капитального ремонта разработана проектная документация, получено положительное заключение государственной экспертизы, определён подрядчик. Он начал подготовительные работы. Установлены предупреждающие дорожные знаки и светофор для реверсивного движения. Возведена новая шкафная стенка, отделяющая торец пролётного строения и опорные части от подхода к мосту. Организовано движение по одной полосе.– Капитальный ремонт приведёт мост к нормативным характеристикам. Специалисты отремонтируют опоры, пролётные строения, заменят плиты проезжей части и тротуаров, установят барьерные ограждения. Дорожная одежда подходов и моста будет выполнена из асфальтобетона, – отметил министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области Максим Лобанов.Для выполнения капитального ремонта мост перекрывать не будут. На время замены пролётных строений сделают временную схему проезда – реверсивное движение. Провести капитальный ремонт планируется за два года.