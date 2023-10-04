Аэропорт Читы перешёл на дневной режим работы









С октября аэропорт Чита перешёл на дневной регламент работы - обслуживание рейсов производится в соответствии с утверждённым расписанием и учётом времени на прохождение всех предполётных процедур.Генеральный директор АО «Аэропорт Чита» Денис Каминский подробнее рассказал о расписании работы воздушной гавани, а также дал советы, во сколько прибыть в аэропорт, чтобы всё успеть, сообщает пресс-служба правительства Забайкальского края.- Переход на дневной режим работы связан с изменением расписания авиаперевозчиков, он позволит сохранить комфортное и качественное обслуживание пассажиров в осенне-зимний период. Наш аэропорт ежедневно обслуживает от 20 до 30 рейсов в день, в разные дни недели их количество меняется и, соответственно, расписание движения воздушных судов формирует график их обслуживания, - рассказал он.Гендиректор аэропорта также сообщил, что перед вылетом каждому пассажиру необходимо пройти ряд предполётных формальностей, включая регистрацию на рейс, предполётный досмотр и посадку. Время их выполнения регламентировано, поэтому пассажирам необходимо внимательно следить за информацией в аэровокзальном комплексе, которая транслируется через речевой оповещатель, на информационных панелях и онлайн-табло на сайте аэропорта.Также информацию о статусе рейса, времени начала и окончания процедур обслуживания можно уточнить в справочном бюро аэропорта на первом этаже.- В связи с изменением режима работы аэровокзала, для пассажиров, вылетающих до 8:00 регистрация начинается в 6:00. Во всех остальных случаях регистрация пассажиров на внутренних авиалиниях начинается за два часа и заканчивается за 40 минут до отправления рейса, - рассказал Денис Каминский.С обновлённым режимом работы аэровокзального комплекса, а также другой необходимой путешественнику информацией пассажиры могут ознакомиться на официальном сайте аэропорта Чита.