В Бурятии появилось более 2 тысяч новых домов





За восемь месяцев 2023 года – с января по августа включительно – в Бурятии ввели в эксплуатацию 2134 жилых дома (4618 квартир) общей площадью в 352 600 квадратных метров. По сравнению с аналогичным периодом 2022-го этот показатель увеличился в 1,6 раза, сообщили в пресс-службе Бурятстата.На собственные и заёмные средства жители республики возвели 2103 частных домов общей площадью в 281 100 «квадратов». Это 61,8% от общего объёма. Примерно пятая часть (53 700 кв. м) находится на земельных участках, предназначенных для ведения садоводства – в СНТ и ДНТ.Основная доля (57,6%) введённого в республике жилья приходится на Улан-Удэ. Среди районов лидируют пригородные Иволгинский (14,4%) и Тарбагатайский (9%), а также Заиграевский (3,6%) и Кабанский (3%).