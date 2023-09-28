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В Бурятии появилось более 2 тысяч новых домов

В Бурятии появилось более 2 тысяч новых домов
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Активнее всего в республике застраиваются пригородные районы

За восемь месяцев 2023 года – с января по августа включительно – в Бурятии ввели в эксплуатацию 2134 жилых дома (4618 квартир) общей площадью в 352 600 квадратных метров. По сравнению с аналогичным периодом 2022-го этот показатель увеличился в 1,6 раза, сообщили в пресс-службе Бурятстата.



На собственные и заёмные средства жители республики возвели 2103 частных домов общей площадью в 281 100 «квадратов». Это 61,8% от общего объёма. Примерно пятая часть (53 700 кв. м) находится на земельных участках, предназначенных для ведения садоводства – в СНТ и ДНТ.

Основная доля (57,6%) введённого в республике жилья приходится на Улан-Удэ. Среди районов лидируют пригородные Иволгинский (14,4%) и Тарбагатайский (9%), а также Заиграевский (3,6%) и Кабанский (3%).
жилье строительство Бурятстат

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