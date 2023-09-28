В Бурятии появилось более 2 тысяч новых домов

Активнее всего в республике застраиваются пригородные районы
За восемь месяцев 2023 года – с января по августа включительно – в Бурятии ввели в эксплуатацию 2134 жилых дома (4618 квартир) общей площадью в 352 600 квадратных метров. По сравнению с аналогичным периодом 2022-го этот показатель увеличился в 1,6 раза, сообщили в пресс-службе Бурятстата.
На собственные и заёмные средства жители республики возвели 2103 частных домов общей площадью в 281 100 «квадратов». Это 61,8% от общего объёма. Примерно пятая часть (53 700 кв. м) находится на земельных участках, предназначенных для ведения садоводства – в СНТ и ДНТ.
Основная доля (57,6%) введённого в республике жилья приходится на Улан-Удэ. Среди районов лидируют пригородные Иволгинский (14,4%) и Тарбагатайский (9%), а также Заиграевский (3,6%) и Кабанский (3%).
У него сильное обезвоживание и инородный предмет в желудке
Мужчину приговорили к обязательным работам
Он временно остался без медсестры
За сутки главный приток Байкала прибавился сразу на 6 сантиметров
Родственники повидались с осуждёнными
Родители недовольны, что их детей постоянно кормят колбасой да сосисками
Также в многоквартирных домах появятся подземные парковки
Они считают, что местная СОШ превращается в рассадник инфекции
Состоялось пожарно-тактическое учение
После разгула стихии приграничный посёлок остался без света
Соревнования проводятся среди детей до 11, 13, 15, 17 и 19 лет
«Золотой возраст» соберёт пенсионеров республики в октябре
Там снесли техническую будку, похожую на автобусную остановку
Существенных осадков не ожидается
Также состоится первенство республики