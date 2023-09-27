Семь депутатов горсовета Улан-Удэ ушли в Народный Хурал

Они досрочно сложили свои полномочия
Горсовет Улан-Удэ претерпел кадровые изменения. Сразу семь городских депутатов сложили свои полномочия в связи с избранием в Народный Хурал. Народные избранники сдали свои мандаты на сессии, которая состоялась 27 сентября.
Так, горсовет Улан-Удэ покинули Денис Гармаев, Геннадий Бадмаев, Долгор Норбоева, Елена Вахрушкинова, Саян Бальжиров, Вадим Бредний и Анатолий Сахнов.
- Вот мы и отпустили наших коллег-депутатов. Все дружно, единогласно проголосовали. Пожелаем им, чтобы они плодотворно работали на благо жителей Улан-Удэ и Бурятии. В Народном Хурале с вами взаимодействовать будет как Улан-Удэнский горсовет, так и администрация, а также мэр города. Всегда рады видеть вас, – отметил председатель горсовета Чимит Бальжинимаев.
Кроме того, теперь в горсовете два новых председателя комитетов. Долгор Норбоеву, ранее возглавлявшую комитет по финансово-экономическим вопросам и бюджету, сменил Дмитрий Путилин. Комитет по социальной политике, которым ранее руководил Денис Гармаев, возглавил Денис Егоров,.
Заместителем председателя комитета по финансово-экономическим вопросам и бюджету избрали Михаила Гергенова, а по социальной политике – Анатолия Перепелицу.
В кресло заместителя комитета по градостроительной политике, строительству и землепользованию сел Саян Холхоев. Его предшественником был Анатолий Сахнов.
- Немножко чувства у нас совсем необычайные, у всех семерых. Спасибо, коллеги, что сняли с нас полномочия, отпустили нас в большое плавание. Депутатом городского совета я являлся три созыва и мы все за эти три года приобрели бесценный опыт по работе с администрацией, документацией, органами власти и, конечно же, с нашими избирателями. Каждый из нас принял решение повысить уровень ответственности. Мы не совсем далеко уходим и считаем себя городскими депутатами Народного Хурала. Уверен, что весь свой жизненный и профессиональный опыт будем применять во благо как своих округов, так и во благо города, – подчеркнул новоиспечённый депутат Народного Хурала Вадим Бредний.
Семь депутатов горсовета Улан-Удэ ушли в Народный Хурал
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